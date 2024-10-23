Юрист попередив, чого не можна робити при зустрічі ТЦК

Важливо знати свої права та виконувати законні вимоги

Під час дії воєнного стану співробітники ТЦК мають право перевіряти документи у чоловіків призовного віку, а ті зобов'язані надавати їх. Є ще низка правил, яких треба дотримуватися при спілкуванні із ТЦК, але в жодному разі не можна проявляти агресію, адже це може мати негативні наслідки.

Про них розповів юрист Дмитро Франчук "РБК-Україна". Він пояснив, що представники ТЦК мають право викликати у військкомат або вручати повістки, але це має відбуватися відповідно до законодавства. Зокрема повістки мають бути установленої форми та з підписом уповноваженої особи.

Обов'язково треба вимагати від представників ТЦК показати посвідчення та перевірити їх дійсність. У випадку, якщо є підозра, що ваші права порушуються, юрист радить намагатися фіксувати ситуацію на відео, або залучати свідків. Треба також запитати, на підставі якого закону чи наказу проводиться перевірка.

Також юрист рекомендує зафіксувати дату, час і місце проведення перевірки та записати прізвища, імена та посади співробітників ТЦК. Якщо є питання чи сумніви щодо правомірності дій ТЦК, варто звернутися за юридичною допомогою.

"Намагайтесь не уникати спілкування з представниками ТЦК, це може погіршити ситуацію і призвести до серйозних юридичних наслідків. Не підписуйте нічого без перевірки – якщо вам видають повістку, спершу перевірте всі дані й переконайтесь, що вона заповнена правильно. У разі сумнівів відмовляйтесь від підпису до з'ясування деталей", – зазначив Франчук.

Він наголосив, що у будь-якому разі варто тримати себе у руках, залишатися ввічливим і стриманим. Агресивна поведінка чи спротив можуть бути використані проти вас.

"Представники ТЦК не мають права затримувати громадян без відповідних підстав і повноважень. Якщо вас примусово утримують, це може бути порушенням прав", – резюмував юрист.

Як повідомляв "Телеграф", колишній співробітник РБ України та консультант Комітету ВР України з питань національної безпеки та оборони Іван Ступак розкритикував "бусифікацію". На його думку, це працює на росіян.