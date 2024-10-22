Відстрочка від мобілізації через інвалідність дружини: як її оформити

Для початку потрібно написати заяву до ТЦК

В Україні триває загальна мобілізація, і військовозобов'язаними вважаються громадяни віком від 18 до 60 років. Однак деякі з них мають право на відстрочку від призову за певними сімейними обставинами.

Військовозобов'язані, які мають дружин або чоловіків з інвалідністю, зокрема й III групи, можуть скористатися цим правом. Це передбачено Законом України "Про мобілізацію і мобілізаційну підготовку".

Зокрема, мова йде про інвалідність внаслідок таких захворювань або станів:

онкологічних захворювань;

відсутності кінцівок, кистей рук, стоп або одного з парних органів;

психічних розладів, церебрального паралічу чи інших паралітичних синдромів.

Якщо громадянин знаходиться в ситуації, коли йому необхідно доглядати за партнером з інвалідністю, він може звернутися до територіального центру комплектування та соціальної підтримки з заявою про відстрочку від мобілізації.

Документи, які потрібні для надання відстрочки:

свідоцтво про шлюб для підтвердження родинних стосунків;

медичні документи, що підтверджують інвалідність партнера, зокрема довідка медико-соціальної експертної комісії (МСЕК) з вказаним діагнозом і групою інвалідності.

Після подання документів військовозобов'язаний не підлягає призову на військову службу, оскільки його звільняють на підставі законодавства про мобілізацію. Важливо, що такі особи також не повинні проходити військово-лікарську комісію (ВЛК) .

Варто зазначити, що відстрочка діє лише за наявності належно оформлених документів , і якщо стан здоров'я партнера зміниться або інвалідність буде анульовано, це звільнення може бути переглянуте.

Нагадуємо, щоб оформити відстрочку від призову, чоловік спочатку повинен стати на облік у територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки. Тільки після цього громадянин зможе подати необхідні документи для відстрочки.

Раніше "Телеграф" писав, як отримати відстрочку від мобілізації по догляду за батьками. Для цього необхідно пройти медичне обстеження та звернутися до медико-соціальної експертної комісії або лікарсько-консультативної комісії.