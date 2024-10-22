Чи можуть мобілізувати з цукровим діабетом: перелік діагнозів, з якими не призивають

З деякими захворюваннями виключають з обліку

Україні триває мобілізація, проте існують категорії чоловіків, які мають право на відстрочку через стан здоров'я. Зокрема, з серйозними захворюваннями ендокринної системи та порушенням харчування, метаболізму.

Стаття 23 Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" визначає перелік захворювань, з якими не мобілізують. Особи з хворобою щитоподібної залози, зокрема з гіпотиреозом, можуть отримати відстрочку або будуть виключені з військового обліку.

Так, військово-лікарська комісія виключає з обліку громадян, у яких діагностовано патології, що перешкоджають проходженню військової служби, а саме:

усі типи цукрового діабету;

порушення інших ендокринних залоз.

Порушення обміну речовин, зокрема всі види ожиріння зі значними порушеннями функцій також у цьому списку.

Нагадуємо, що чоловіки з захворюваннями серцево-судинної системи не підлягають мобілізації. Непридатні до військової служби можуть бути особи з:

серцевою недостатністю II-Б-III стадії при некоронагенних захворюваннях серця;

серцевою недостатністю II-Б-III стадії при ішемічних хворобах серця;

гіпертонічною хворобою III стадії.

Також відстрочку отримують ті, хто переніс інсульт або інфаркт. Крім того, не призивають чоловіків з важкими захворюваннями артерій, вен та лімфатичних вузлів, якщо ці захворювання супроводжуються значними порушеннями кровообігу.

Раніше "Телеграф" писав, з якими хворобами чоловіка можуть визнати непридатним. Законодавство чітко визначає перелік захворювань, які можуть стати підставою для відстрочки від військової служби.