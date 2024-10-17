Чорна мітка для ТЦК: воєнний експерт пояснив, чим ЗСУ і воєнкомам відгукнеться "бусифікація"

Силоміць мобілізовані особи одними перших самовільно покидають частини

Насильницька мобілізація з "бусифікацією", коли представники терцентрів комплектування (ТЦК) ловлять громадян на концертах "Океану Ельзи" чи у метро, призводить до того, що згодом такі бійці самовільно залишають частини (СЗЧ) чи стають дезертирами. Однак згодом це може вдарити і по самих працівниках ТЦК.

Про це в ефірі YouTube-каналу Telegraf UA розповів колишній співробітник СБ України та консультант Комітету ВР України з питань національної безпеки та оборони Іван Ступак.

– Людей пакують у бусики, хоча у нас є електронний документообіг і реєстри. Звісно, це не додає їм мотивації, адже мотивовані пішли в ЗСУ в перші дні і місяці війни, бо розуміли, куди йдуть. Потім створили рекрутингові центри, коли можна було вибирати підрозділ, домовлятися з командуванням і йти туди, куди хотілося потрапити. А людей, яких забрали після концерту Слави Вакарчука, висмикнули з роботи чи метрополітену, кидали в бусик, а за два дні вони опиняються в учбовому центрі, навчальній і бойовій частині – це ті, хто в першу чергу і становить категорію СЗЧ, — каже експрацівник СБУ

Іван Ступак вважає, що держава повинна відпрацювати політику стосовно осіб, які не хочуть служити, бо "бусифікація" працює на росіян.

– Вони користуються цими відео, безліч яких беруть з інтернету, показують по своєму телебаченню і дискредитують Збройні сили України, адже представники ТЦК носять маски, – каже воєнний експерт.

Він припустив, що коли війна закінчиться, лише невелика кількість військових казатимуть, що працювали в терцентрах комплектування. Розповідатимуть про службу у військових частинах, а про ТЦК т.зв. "воєнкоми" будуть намагатися не згадувати.

– А коли спливе історія про службу у ТЦК, це буде якщо не "чорною міткою", то причиною для помсти роботодавців працівникам ТЦК за службу системі: проблеми з прийомом на роботу, створення перешкод у самій роботі чи звільнень, – підсумував Іван Ступак.

Раніше "Телеграф" писав, що з 2022 року вже понад 100 тисяч військових здійснили СЗЧ.