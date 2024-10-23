Юрист предупредил, чего нельзя делать при встрече с ТЦК

Важно знать свои права и выполнять законные требования

Во время действия военного положения сотрудники ТЦК имеют право проверять документы у мужчин призывного возраста, а те обязаны предоставлять их. Есть еще ряд правил, которые нужно соблюдать при общении с ТЦК, но ни в коем случае нельзя проявлять агрессию, ведь это может иметь негативные последствия.

Об этом рассказал юрист Дмитрий Франчук "РБК-Украина". Он пояснил, что представители ТЦК имеют право вызывать в военкомат или вручать повестки, но это должно происходить согласно законодательству. В частности, повестки должны быть установленной формы и с подписью уполномоченного лица.

Обязательно нужно потребовать от представителей ТЦК показать удостоверение и проверить их действительность. В случае, если есть подозрение, что ваши права нарушаются, юрист советует пытаться фиксировать ситуацию на видео или привлекать свидетелей. Следует также спросить, на основании какого закона или приказа проводится проверка.

Также юрист рекомендует зафиксировать дату, время и место проведения проверки и записать фамилии, имена и должности сотрудников ТЦК. Если есть вопросы или сомнения в правомерности их действий, следует обратиться за юридической помощью.

"Пытайтесь не избегать общения с представителями ТЦК, это может усугубить ситуацию и привести к серьезным юридическим последствиям. Не подписывайте ничего без проверки – если вам выдают повестку, сначала проверьте все данные и убедитесь, что она заполнена правильно. В случае сомнений отказывайтесь от подписи до выяснения деталей", – отметил Франчук.

Он подчеркнул, что в любом случае следует держать себя в руках, оставаться вежливым и сдержанным. Агрессивное поведение или сопротивление может быть использовано против вас.

"Представители ТЦК не имеют права задерживать граждан без соответствующих оснований и полномочий. Если вас принудительно удерживают, это может быть нарушением прав", – резюмировал юрист.

Как сообщал "Телеграф", бывший сотрудник СБ Украины и консультант Комитета ВР Украины по вопросам национальной безопасности и обороны Иван Ступак раскритиковал "бусификацию". По его мнению, это работает на россиян.