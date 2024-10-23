Чи можуть одночасно мобілізувати батька і сина

Є винятки за певними сімейними обставинами

В Україні немає обмежень щодо того, скільки членів однієї сім’ї можуть бути мобілізовані. Призову підлягають усі громадяни, якщо вони не мають інших підстав для звільнення.

Це стосується як чоловіків, так і жінок, а також їхніх дітей, якщо вони повнолітні. Регулюється це Законом України "Про військовий обов'язок та військову службу", який визначає перелік осіб, які підлягають мобілізації.

В першу чергу до Збройних Сил України призиваються громадяни, які вже мають досвід військової служби чи участі в бойових діях. Згідно з чинним законодавством, мобілізації можуть підлягати всі повнолітні члени родини — чоловік, дружина, син або дочка.

Таким чином, призвати можуть двох родичів, наприклад батька і сина або двох братів, якщо обоє: віком від 25 до 60 років; придатні до служби рішенням військово-лікарської комісії; не мають підстав для відстрочки чи бронювання від мобілізації.

Проте є винятки. Не підлягають мобілізації чоловіки та жінки, чиї близькі родичі загинули або пропали безвісти під час АТО/ООС або повномасштабного вторгнення Росії. До таких родичів належать: чоловік, дружина, син, дочка, батько, мати, дідусь, бабуся, повнорідні або неповнорідні брат і сестра.

Також у родинах, де є неповнолітні діти, якщо один з батьків вже на службі, інший, який займається доглядом за дитиною, не підлягає мобілізації, аби не залишити дитину без батьківської опіки.

Нагадуємо, що може бути підставою для отримання відстрочки. Не призивають на військову службу:

чоловіки та жінки, які виховують трьох або більше дітей віком до 18 років, за умови відсутності заборгованості з аліментів більше ніж на три місяці;

чоловіки та жінки, які виховують дитину до 18 років, якщо інший з батьків помер, позбавлений батьківських прав, зник безвісти, визнаний померлим або відбуває покарання;

опікуни, піклувальники, прийомні батьки або батьки-вихователі, що виховують дитину з інвалідністю до 18 років;

опікуни та батьки, які доглядають за дитиною з тяжкими хворобами, що потребують трансплантації або паліативної допомоги, але без встановленої інвалідності (за наявності медичного висновку);

чоловіки та жінки, на утриманні яких є повнолітня дитина з інвалідністю та або її групи;

усиновлювачі, опікуни та піклувальники, які виховують дитину-сироту або дитину, позбавлену батьківського піклування, до 18 років;

особи, які постійно доглядають за важкохворим членом сім'ї: чоловіком, дружиною, дитиною або батьками, на підставі висновку медичної комісії.

Також отримати відстрочку від мобілізації можуть:

опікуни недієздатних осіб;

особи, у яких чоловік або дружина мають інвалідність І чи II груп;

громадяни, у яких чоловік або дружина мають інвалідність III групи через онкологічне захворювання, ампутації кінцівок або паралітичні синдроми;

особи, у яких батьки або батьки чоловіка/дружини мають інвалідність І чи II груп, за умови відсутності інших, хто може їх доглядати;

особи, які постійно доглядають за людиною з інвалідністю І чи II груп (за умови відсутності близьких родичів);

чоловіки та жінки, які виховують дитину до 18 років і одночасно мають чоловіка або дружину, які проходять військову службу.

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