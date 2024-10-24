Росіяни невпинно просуваються на Сході: де цього разу найбільше атакували (карта)

На фронті відбулося 132 бойових зіткнення

Триває 974-й день війни з Росією. Минулої доби, 23 жовтня, росіяни могли просунутись на сході нашої країни. мова йде про просування в 4 наелених пунктах.

Про це повідомляють аналітики DeepState. Вони оновили карту бойових дій.

"Ворог просунувся в Селидовому, Костянтинівці, Ізмайлівці та біля Богоявленки", — йдеться у повідомленні.

Що кажуть у Генштабі

У щоденному звіті Генштабу йдеться, що з початку доби 23 вересня відбулося 132 бойових зіткнення. Сили оборони продовжують операцію в Курській області. Авіація ворога продовжує завдавати ударів керованими авіаційними бомбами по території Росії.

Там зазначили, що інтенсивно атакує ворог українських захисників на Покровському напрямку. Тут, впродовж дня, агресор здійснив 37 штурмових та наступальних дій. Найбільша активність російських окупантів зберігається в районах Селидового, Новоторецька, Лисівки, Сухої Балки, Променя, Сухого Яру, Крутого Яру, Миролюбівки, Красного Яру та Михайлівки. Загалом, 29 атак на напрямку українські захисники вже відбили, ще вісім боєзіткнень – тривають. Ситуація складна, проте контрольована Силами оборони.

"За наявною на цей час інформацією, за сьогоднішній день втрати агресора на даному напрямку склали 348 осіб вбитими та пораненими. Знищено один БТР, одину БМП, чотири одиниці автомобільної техніки, два мотоцикли, три антени БпЛА, одну гармату та один міномет. Окрім того, два БТР, одна ББМ, один автомобіль, одна МТЛБ та один ворожий міномет були пошкоджені", — йдеться у повідомленні.

Неспокійно на Курахівському напрямку. Там нарахували 30 бойових зіткнень. Загарбники зберігають високу активність, намагаючись просунутися в районах населених пунктів Катеринівка, Антонівка, Новодмитрівка, Кремінна Балка, Зоряне, Гостре та Дальнє. Підрозділи Сил оборони відбили 26 атак противника, чотири атаки тривають досі.

Раніше "Телеграф" розповідав, що боєць ЗСУ озвучив песимістичний сценарій для Курської області.