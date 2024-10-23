Не зважаючи на втрати: армія РФ отримала нову мету на фронті (карта)

ЗСУ ведуть активну оборону

Росіяни продовжують рватися на Куп’янськ. Їхнє військове керівництво поставило завдання — вийти до річки Оскіл попри втрати.

Про це розповів заступник командира батальйону ударних БпАК "Ахіллес" 92-ї ОШБр Олесь Маляревич. За його словами, ситуація на Куп’янському напрямку залишається дуже складною. Ворог цілодобово ходить у штурми та кидає у бій броньовану техніку.

Це пояснюється тим, що війська противника отримали завдання вийти до річки Оскіл і не зважати на втрати.

"Завдання ЗСУ — це активна оборона і ліквідація окупантів. Колесниківка вже наполовину захоплена. Ворог тисне до берега, там залізна дорога, він не може поки дійти. І звичайно, ЗСУ тисне на росіян із правого берега та з флангів", — пояснив Маляревич.

Маляревич розповідає, що на позиціях проти ворога на цьому напрямку працюють кілька бригад ЗСУ, а саме президентська Нацгвардія, 77 ДШВ, 43 механізована і 92 бригада "Аххілес".

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що росіяни пішли у незвичайний штурм у Харківській області, але були розгромно зупинені. Українські військові бригади "Спартан" тримають оборону на цій ділянці.