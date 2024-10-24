Россияне неустанно продвигаются на Востоке: где на этот раз больше всего атаковали (карта)

На фронте произошло 132 боевых столкновения

Продолжается 974-й день войны с Россией. За прошедшие сутки, 23 октября, россияне могли продвинуться на востоке нашей страны. речь идет о продвижении в 4 населенных пунктах.

Об этом сообщают аналитики DeepState. Они обновили карту боевых действий.

"Враг продвинулся в Селидово, Константиновке, Измайловке и возле Богоявленки", — говорится в сообщении.

Что говорят в Генштабе

В ежедневном отчете Генштаба говорится, что с начала суток 23 сентября произошло 132 боевых столкновения. Силы обороны продолжают операцию в Курской области. Авиация врага продолжает наносить удары управляемыми авиационными бомбами по территории России.

Там отметили, что интенсивно атакует враг украинских защитников на Покровском направлении. Здесь, в течение дня, агрессор совершил 37 штурмовых и наступательных действий. Наибольшая активность российских окупантов сохраняется в районах Селидового, Новоторецкого, Лисовки, Сухой Балки, Луча, Сухого Яра, Крутого Яра, Миролюбовки, Красного Яра и Михайловки. В общей сложности, 29 атак на направлении украинские защитники уже отбили, еще восемь боеприкосновений – продолжаются. Ситуация сложная, но контролируемая Силами обороны.

"По имеющейся на данный момент информации, за сегодняшний день потери агрессора на данном направлении составили 348 человек убитыми и ранеными. Уничтожены один БТР, одна БМП, четыре единицы автомобильной техники, два мотоцикла, три антенны БпЛА, одна пушка и один миномет. Кроме того, два БТР, один ББМ, один автомобиль, один МТЛБ и один вражеский миномет были повреждены", — говорится в сообщении.

Неспокойно на Кураховском направлении. Там насчитали 30 боевых столкновений. Захватчики сохраняют высокую активность, пытаясь продвинуться в районах населенных пунктов Екатериновка, Антоновка, Новодмитровка, Кременная Балка, Звездное, Острое и Дальнее. Подразделения Сил обороны отразили 26 атак противника, четыре атаки продолжаются до сих пор.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что боец ВСУ озвучил пессимистический сценарий для Курской области.