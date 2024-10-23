Нового командира Сил безпілотних систем вже призначили. Хто прийшов на зміну Гладкому

Романа Гладкого на посаді командувача СБС змінив екс-командир однієї з бригад ЗСУ

У середу, 23 жовтня, стало відомо про звільнення командувача Силами безпілотних систем ЗСУ Романа Гладкого. Ім’я наступника вже відоме — йдеться про Олексія Халабуда.

Про це повідомило "Суспільне". До свого нового призначення Халабуда був командиром 28-ої окремої механізованої бригади Сухопутних військ Збройних сил України.

Що відомо про 28 ОМБр

Цей підрозділ входить до Оперативного командування "Південь", базується у селищі міського типу Чорноморське Одеської області та носить почесну назву на честь "Лицарів Зимового походу". Так називали учасників походу Армії Української Народної Республіки взимку 1919-1920 років тилами Червоної та Білої армій на території України.

Бригада бере участь у російсько-українській війні з 2014 року.

Бійці бригади захищали кордон у Донецькій та Луганській областях, обороняли Донецький аеропорт, а під час повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році захищали Миколаївську область.

Олексія Халабуду у 2015 році було нагороджено орденом Богдана Хмельницького III ступеня за дії по захисту України від збройної агресії Російської Федерації.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що у Збройних силах України продовжать терміни підготовки бійців.