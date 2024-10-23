Зробимо Росію маленькою? Зеленський потролив РФ та повідомив про виділення рекордної суми з її активів

Крім того, Зеленський зустрівся з воїном та правозахисником Максимом Буткевичем, який нещодавно повернувся з російського полону

У середу, 23 жовтня, у своєму вечірньому зверненні до нації президент Володимир Зеленський повідомив, що Сполучені Штати Америки передадуть Україні 20 млрд доларів із заморожених російських активів.

Свій відеоролик Зеленський записав у футболці з написом англійською "Зробити Росію знову маленькою". Відповідні кадри розміщено на його офіційному Telegram-каналі.

"Провів нараду з прем’єр-міністром Денисом Шмигалем – з поточних питань та деяких невідкладних рішень, які потрібно ухвалити. Також була нарада з секретарем РНБО Олександром Литвиненком про контроль за виконанням рішень РНБО та підготовку деяких військових питань на наступну Ставку", – йдеться у повідомленні.

Також глава держави розповів, що доповідь головкому Сирського була зосереджена на фронті та Курській операції. За його словами, найбільше уваги приділялося складним напрямкам у Донецькій області, а також потребам наших воїнів та бойових бригад щодо поставок від партнерів.

"Оперативність завжди означає більший результат. Я хочу відзначити сьогодні наших воїнів: 38-а окрема бригада морської піхоти – це Покровський напрямок – і 79-а бригада ДШВ – це Курахівський напрямок. Дякую, хлопці!", – сказав Зеленський.

Також український лідер поінформував про важливу новину зі Сполучених Штатів Америки, які схвалили рішення надати нашій країні 20 млрд доларів.

"Це кошти, які забезпечені замороженими російськими активами частиною рішення G7 про 50 млрд доларів для України, для нашого захисту, для нашої стійкості. Це те, що дійсно підтримає нас і важливо реалізувати це вже цього року. Дякую Сполученим Штатам. Дякую всій Групі семи", – сказав президент.

Крім того, він розповів про сьогоднішню зустріч із представниками громадянського суспільства. На заході торкнулися теми зовнішньої політики, розвитку оборонної сфери, захисту прав і свобод.

На зустрічі був присутній Максим Буткевич, український правозахисник та воїн, який нещодавно повернувся з російського полону. За словами українського лідера, вони детально обговорили План перемоги та необхідність об’єднання, щоб "разом повертати справедливість для України, наближати мир і говорити з партнерами про все те, що може зробити Україну сильнішою".

"Ми розраховуємо на єдність у промоції рішення партнерів на запрошення України до НАТО, а також на розвиток нашої системи оборони. Потрібно активніше закликати партнерів до рішучості в оборонній співпраці. І також маємо разом працювати над кроками, які дозволять Україні швидше відновитися після цієї війни ", — підсумував Зеленський.

Нагадаємо, президент готує ще один план для України під час війни. Цей документ не є альтернативним Плану перемоги, який було презентовано у Верховній Раді.