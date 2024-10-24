Між Миколаєвом та Херсоном пошкоджено залізничні колії: як курсуватимуть потяги
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Відновлювальні роботи вже почались
У четвер, 24 жовтня, між Миколаєвом та Херсоном пошкоджено залізничне сполучення. Через ворожий обстріл постраждали колії.
Про це повідомила Херсонська ОВА. В "Укрзалізниці" розповіли, як будуть курсувати потяги.
"Поїзди сполученням до Херсона зупинятимуться у Миколаєві. Доправлення пасажирів до Херсона здійснюватиметься автобусами. Усі 78 наших пасажирів до Херсона будуть доставлені до місця призначення з максимально можливим комфортом", — йдеться у повідомленні.
Там додали, що наразі залізничні ремонтні бригади вже виїхали на відновлювальні роботи. До зворотного рейсу планують відновити залізничне сполучення.
Раніше "Телеграф" писав, що у понеділок, 21 жовтня, Уряд призначив головою правління АТ "Укрзалізниця" (УЗ) Олександра Перцовського терміном на три роки. При цьому у відомстві звільнили з посад трьох членів правління держкомпанії.