Зрадник з "Укрзалізниці" отримав довічне за наведення ворожих ударів

Основними цілями ворога були залізничні вузли

Залізничник з Дніпропетровщини проведе решту життя за ґратами. Суд визнав його винним у держзраді під час війни. Відомо, що чоловікові 39 років і він наводив ворожі удари по важливим об’єктам.

Про це повідомили у Службі безпеки України. Засудженим є працівник місцевої станції Укрзалізниці.

"Посадовець готував координати для російських атак на військову та критичну інфраструктуру регіону. Основними цілями ворога були залізничні вузли, які використовуються для перевезення важкого озброєння та боєприпасів на передову", — йдеться у повідомленні.

СБУ швидко розкусила зрадника. Його затримали в січні 2024 року, коли він тільки почав шкодити. Виявилося, що росіяни завербували залізничника через проросійські Телеграм-канали. Там чоловік писав коментарі на підтримку війни проти України. Згодом він почав спілкуватися з офіцером ФСБ.

Під час обшуку в зрадника знайшли телефон з доказами роботи на ворога. Тепер СБУ знає, хто саме з російських спецслужб завербував українця.

Зрадник на лаві підсудних

"За матеріалами Служби безпеки суд визнав його винним за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану)", — йдеться у повідомленні.

Слідство у справі вели СБУ та прокуратура Дніпропетровської області.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав про те, що агента ФСБ, який допомагав росіянам захопити Бахмут, засуджено до довічного позбавлення волі з конфіскацією майна. Він передавав росіянам геолокацію українських військ під час боїв за це місто.