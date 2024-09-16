Один з популярних потягів до Польщі можуть скасувати: Укрзалізниця уже не продає квитки

Шанси зберегти маршрут мінімальні

З 22 вересня Укрзалізниця припиняє продаж квитків на маршрут Рава-Руська-Варшава. Це рішення пов'язане із завершенням терміну дії угоди між українським перевізником та польською компанією SKPL.

Маршрут, який функціонував майже рік, вважався найшвидшим шляхом до польської столиці зі Львова. Експерт із паливно-енергетичних питань Віктор Гальчинський розповів про ситуацію, що склалася, та можливі наслідки для пасажирського сполучення між Україною та Польщею.

Укрзалізниця та SKPL ведуть переговори щодо збереження маршруту, проте досягти згоди поки не вдається. Польський державний перевізник PKP Intercity виявив зацікавленість у цьому напрямку та подав заявку на дозвіл до польського регулятора. Однак шанси отримати його до 21 вересня, коли закінчується чинна угода, мінімальні.

Ситуація з маршрутом Рава-Руська-Варшава — не єдина проблема у сфері залізничного сполучення між Україною та Польщею. Під загрозою зриву опинилося плановане з грудня 2024 року локальне міжнародне пасажирське сполучення євроколією Перемишль-Хирів-Заґуж. На будівництво колій для цього маршруту обидві країни витратили близько півтора мільярда гривень.

13 вересня мав відбутися промоційний проїзд польського пасажирського потягу за маршрутом Перемишль-Нижанковичі-Хирів-Устрики Долішні-Заґуж. Проте захід скасували за два дні до запланованої дати через відмову головного коменданта Прикордонної варти Польщі. Причини такого рішення не озвучувались.

Під питанням залишається і "обмежена" версія міжнародного залізничного сполучення "Заґуж-Хирів". Хоча польський перевізник SKPL має дозвіл на рейси з грудня 2024 року, виникли проблеми з підготовкою залізничного термінала пункту пропуску "Смільниця-Кросьценко" до поточних вимог.

Проте без функціонування локальних маршрутів реалізація глобальних проєктів стає малоймовірною, каже Гальчинський. Підтвердженням цього є відмова керівництва програми Connecting Europe Facility у фінансуванні проєкту євроколії Мостиська-2 — Скнилів. Натомість кошти були виділені на євроколію Чоп-Ужгород.

Раніше "Телеграф" писав, що в українських потягах, крім жіночих та дитячих, з'явиться ще один тип вагонів. Згідно з проєктом, в інклюзивному вагоні буде чотири окремі купе, в кожному з яких зможуть розміститися два пасажири на колісних кріслах та їх супровідник — всього 16 осіб на вагон.