Консультації за 26 мільйонів: "Укрзалізниця" здивувала тендером
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УЗ витратить велику суму на юриста
Державна компанія "Укрзалізниця" знову привернула увагу своїми тендерами. На цей раз стало відомо, що вона виділить 26 мільйонів гривень на консультації.
Про це йдеться у тендері на сайті Prozorro. Наголошується, що велику суму виділять на закупівлю "юридичних консультацій з питань застосування англійського права та права інших країн".
Для цього компанія має намір найняти спеціального радника-юриста. Торги відбуватимуться 12 вересня, крайнім терміном надання послуг є 31 грудня 2025 року.
Тобто якщо припустити, що цей радник буде найнятий на 15 місяців, то його послуги оцінять у 1,7 мільйона гривень на місяць. Що на рівні зарплат партнерів у великих фірмах у країнах Заходу.
Ця інформація надійшла на тлі заяв керівника УЗ Євгена Лященка про те, що за підсумками першого півріччя 2024 року компанія зазнала збитків у розмірі 600-700 мільйонів гривень.
Раніше "Телеграф" розповідав про те, що у селі під Києвом вирішили відремонтувати шкільну їдальню за мільйони гривень. За умовами договору підрядник має провести капітальний ремонт приміщень їдальні — тут ґрунтовно оновлять підлогове покриття, стелю та стіни, встановлять нові двері, вікна та сантехніку.