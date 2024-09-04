Консультації за 26 мільйонів: "Укрзалізниця" здивувала тендером

УЗ витратить велику суму на юриста

Державна компанія "Укрзалізниця" знову привернула увагу своїми тендерами. На цей раз стало відомо, що вона виділить 26 мільйонів гривень на консультації.

Про це йдеться у тендері на сайті Prozorro. Наголошується, що велику суму виділять на закупівлю "юридичних консультацій з питань застосування англійського права та права інших країн".

Для цього компанія має намір найняти спеціального радника-юриста. Торги відбуватимуться 12 вересня, крайнім терміном надання послуг є 31 грудня 2025 року.

Тобто якщо припустити, що цей радник буде найнятий на 15 місяців, то його послуги оцінять у 1,7 мільйона гривень на місяць. Що на рівні зарплат партнерів у великих фірмах у країнах Заходу.

Ця інформація надійшла на тлі заяв керівника УЗ Євгена Лященка про те, що за підсумками першого півріччя 2024 року компанія зазнала збитків у розмірі 600-700 мільйонів гривень.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що у селі під Києвом вирішили відремонтувати шкільну їдальню за мільйони гривень. За умовами договору підрядник має провести капітальний ремонт приміщень їдальні — тут ґрунтовно оновлять підлогове покриття, стелю та стіни, встановлять нові двері, вікна та сантехніку.