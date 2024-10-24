Между Николаевом и Херсоном повреждены железнодорожные пути: как будут курсировать поезда

Восстановительные работы уже начались

В четверг, 24 октября, между Николаевом и Херсоном повреждено железнодорожное сообщение. Из-за вражеских обстрелов пострадали пути.

Об этом сообщила Херсонская ОВА. В "Укрзализныце" рассказали, как будут курсировать поезда.

"Поезда сообщением в Херсон будут останавливаться в Николаеве. Доставка пассажиров в Херсон будет осуществляться автобусами. Все 78 наших пассажиров в Херсон будут доставлены к месту назначения с максимально возможным комфортом", — говорится в сообщении.

Там добавили, что железнодорожные ремонтные бригады уже выехали на восстановительные работы. К обратному рейсу планируют возобновить железнодорожное сообщение.

Ранее "Телеграф" писал, что в понедельник, 21 октября, правительство назначило председателем правления АО "Укрзализныця" (УЗ) Александра Перцовского сроком на три года. При этом в ведомстве уволили с должностей трех членов правления госкомпании.