У Херсоні невідомий чоловік кидав каміння у журналістку та викинув її телефон

Поліції нападник сказав, що випадково випустив телефон кореспондентки

В Херсоні невідомий чоловік напав на журналістку онлайн-медіа "МОСТ" Олену Гнітецьку, яка робила репортаж про будівництво підземних шкіл. Він кидав у неї каміння, штовхав та вирвав з рук телефон.

Як зазначає Інститут масової інформації (ІМІ), невідомий викинув телефон кореспондентки у котлован.

За даними матеріалу, наразі журналістка працює над темою будівництва підземних шкіл у Херсоні. Задля цього Олена хотіла особисто оглянути будівництво, яке обурює місцевих мешканців.

"До мене підійшов хлопець, якому я сказала, що я журналістка. Він вказав на людей як на представників забудовника. Коли я підійшла до них, аби поставити питання, чоловік почав на мене кидатися, забрав мій телефон і викинув його в котлован, почав щось кричати, штовхатися і кидати в мене каміння", — розповіла кореспондентка.

Далі, за її словами, на будівництво приїхав чоловік, представився Віктором Спурзою. Він почав звинувачувати "МОСТ" у тому, що видання "постійно погано про нього пише й чого кореспондента взагалі сюди прийшла?". Згодом до скандалу долучилась поліція, і лише після цього Спурза наказав нападнику повернути телефон Гнітецькій.

Водночас під час опитування свідків слідчими усі як один стверджували, що ніякого нападу на журналістку не було. А невідомий чоловік заявив, що просто випадково зронив телефон кореспондентки, не зазначаючи, як він у нього взагалі опинився. Поліція також задокументувала свідчення журналістки. Після чого Олену Гнітецьку оглянули лікарі й не зафіксували травм.

Зауважимо, що Віктор Спурза — співзасновник ТОВ "Будпостач-СТСВ", яке будує декілька підземних шкіл у Херсоні коштом міського бюджету. Восени 2023 року Старосамбірський районний суд Львівської області визнав його винуватим за частиною 4 статті 358 КК України "Використання свідомо підробленого документа" й оштрафував на 850 грн.

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