В Україні масові затримання адміністраторів Телеграм-каналів (фото)

Фігурантам загрожує до 8 років позбавлення волі

Служба безпеки спільно з Національною поліцією затримала 19 адміністраторів та дописувачів Telegram-каналів. За даними правоохоронців, підозрювані намагалися зірвати мобілізацію та публікували локації ЗСУ.

Про це повідомив пресцентр СБУ. Зазначається, що фігуранти знімали провокативні стріми та поширювали фейкові повідомлення про українських військових, зокрема представників ТЦК.

Зокрема, в Хмельницькій області було заблоковано підривну діяльність одразу 14 осіб, які публічно закликали військовозобов’язаних ухилятися від мобілізації. Фігуранти публікували місця перебування та маршрути переміщення представників ТЦК і Національної поліції. Для поширення контенту вони адміністрували десятки груп у Telegram та Вайбері.

Крім того, у Києві викрили чотирьох мешканців столиці, які публікували у чатах Telegram-каналів геолокації мобільних блокпостів на території Київщини. Для маскування злочинних дій зловмисники створювали анонімні акаунти у месенджері під вигаданими нікнеймами.

У Вінницькій області судитимуть 30-річного ухилянта, який ховався від призову. Крім того, він агітував на своєму Telegram-каналі наслідувати його приклад.

Слідчі Служби безпеки вже повідомили п’ятьом затриманим про підозру за ч. 1 ст. 114-1 Кримінального кодексу України (перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань). Наразі планується повідомити про підозру іншим фігурантам.

Нагадаємо, СБУ викрила велику банду, яка допомагала чоловікам уникати армії. У Київській та Харківській областях затримали 14 людей, причетних до цієї справи.