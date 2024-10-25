В Украине массовые задержания администраторов Телеграм-каналов (фото)

Фигурантам грозит до 8 лет лишения свободы

Служба безопасности совместно с Национальной полицией задержала 19 администраторов и корреспондентов Telegram-каналов. По данным правоохранителей, подозреваемые пытались сорвать мобилизацию и публиковали локации ВСУ.

Об этом сообщил пресс-центр СБУ. Отмечается, что фигуранты снимали провокационные стримы и распространяли фейковые сообщения об украинских военных, в частности, о представителях ТЦК.

В частности, в Хмельницкой области была заблокирована подрывная деятельность сразу 14 человек, публично призывавших военнообязанных уклоняться от мобилизации. Фигуранты публиковали места нахождения и маршруты перемещения представителей ТЦК и Национальной полиции. Для распространения контента они администрировали десятки групп в Telegram и Вайбере.

Кроме того, в Киеве разоблачили четырех жителей столицы, публиковавших в чатах Telegram-каналов геолокации мобильных блокпостов на территории Киевщины. Для маскировки преступных действий злоумышленники создавали анонимные аккаунты в мессенджере под вымышленными никнеймами.

В Винницкой области будут судить 30-летнего уклониста, который скрывался от призыва. Кроме того, он агитировал на своем Telegram-канале следовать его примеру.

Следователи Службы безопасности уже сообщили пяти задержанным о подозрении по ч. 1 ст. 114-1 Уголовного кодекса Украины (препятствование законной деятельности ВСУ и других военных формирований). Сейчас планируется сообщить о подозрении другим фигурантам.

Напомним, СБУ разоблачила большую банду, которая помогала мужчинам избегать службы армии. В Киевской и Харьковской областях задержали 14 человек, причастных к этому делу.