Підпільні друкарні та липові печатки: СБУ затримала банду, яка допомагала відкосити від мобілізації

Подавали до військкоматів фальшиві документи й довідки

СБУ викрила велику банду, яка допомагала чоловікам уникати армії. У Київській та Харківській областях затримали 14 людей, причетних до цієї справи.

Про це повідомила Служба безпеки України. Під час обшуків знайшли понад тисячу фальшивих медичних довідок і військових документів. Також виявили 250 підроблених печаток і штампів, а ще гроші, які, швидше за все, ділки отримали нечесним шляхом.

Виявилося, що фігуранти справи допомагали уникати призову, роблячи фальшиві документи від військових лікарів. Вони навіть влаштували у своїх домівках маленькі друкарні, де робили підробки про непридатність до служби через погане здоров'я.

Ці фальшиві папери потім подавали до військкоматів, щоб зняти людей з обліку. За таку "допомогу" брали від 8 до 12 тисяч доларів з людини. Загалом так назбирали більш як 40 мільйонів гривень. Щоб знайти клієнтів, ділки використовували свої зв'язки, навіть серед військових, які хотіли незаконно піти зі служби. СБУ зібрала докази проти цих людей і затримала їх вдома.

Нині всім 14 затриманим повідомили про підозру за такими статтями:

ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 114-1 (перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань, вчинене за попередньою змовою групою осіб);

ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 369-2 (зловживання впливом, вчинене за попередньою змовою групою осіб);

ч. 4 ст. 409 (ухилення від військової служби шляхом самокалічення або іншим способом, вчинене в умовах воєнного стану).

Нині триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину. Зловмисникам загрожує до 10 років позбавлення волі.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв про те, що топ-менеджера "Енергоатому" затримали на великому хабарі. Журналіст-розслідувач розповів подробиці справи.