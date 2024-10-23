СБУ затримала полтавських паліїв, які працювали на Росію (фото)

Їм загрожує до 8 років тюрми

СБУ та Нацполіція продовжує затримувати паліїв службових авто Сил оборони. Цього разу викрили та затримали ще двох агентів російських спецслужб у Полтавській області.

Про це повідомляє пресслужба СБУ. Там зазначили, що протягом доби двоє чоловіків на замовлення російських спецслужб спалили у Кременчуці три позашляховики українських військових, які повернулися у місто після виконання бойових завдань.

"Фігурантами виявилися двоє місцевих студентів віком 18 та 19 років, які шукали "легких" грошей на Телеграм-каналах. Там на них вийшов представник РФ, який за обіцянку швидкого заробітку залучив молодиків до співпраці", — ідеться у повідомленні.

Втім, замість обіцяних коштів з Росії, фігуранти були затримані українськими правоохоронцями. Під час обшуків у підозрюваних було виявлено мобільні телефони та засоби підпалу, які вони використовували у підривній діяльності на користь РФ.

Зловмисники діяли в парі. Для пошуку військових авто вони об’їжджали населенні пункти регіону на рейсових автобусах. Після виявлення потенційних цілей фігуранти спочатку "погоджували" їх з російським куратором, а потім підпалювали.

Усі свої злочини фігуранти фіксували на камери власних мобільних телефонів та відправляли "звітні" відеофайли до РФ. Слідчі Служби безпеки повідомили їм про підозру за ч. 1 ст. 114-1 Кримінального кодексу України (перешкоджання законній діяльності ЗСУ). Зловмисники перебувають під вартою. Їм загрожує до 8 років тюрми.

Раніше "Телеграф" писав, що у Києві затримано двох російських агентів, які мали підготувати саморобний вибуховий пристрій та підірвати його в одному із багатолюдних місць столиці.