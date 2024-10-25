Не "крыльцо", а "ґанок": возвращаем аутентичные украинские слова

Слово "крыльцо", которое часто употребляют украинцы, на самом деле является типичным русизмом

Во времена активного возрождения украинского языка особенно важно очищать его от несуразных заимствований и русизмов, которыми мы часто злоупотребляем. Одним из типичных примеров русскоязычного влияния является широкоупотребительное слово "крыльцо", которое имеет благозвучный украинский аналог — "крыльцо".

Согласно Академическому толковому словарю украинского языка (СУМ), крыльцо — это пристройка с площадкой и лестницей, часто покрытая кровлей, которая расположена у входа в дом.

Это слово имеет давнюю историю употребления в украинской литературе и архитектурной традиции. Например, в произведениях Ивана Франко находим следующее описание: "Сіни були невеликі і вели з одного боку на довгий, теребовельськими плитами мощений ґанок".

Культурная ценность

Крыльцо — это не просто архитектурный элемент, но и важная часть украинской строительной культуры. В западных областях Украины крыльца часто украшали искусной резьбой, о чем свидетельствуют этнографические исследования: Різьба прикрашала і частини житлових та господарських будівель — головну балку стелі хати (сволок), дверні та віконні наличники, ґанок".

Почему важно использовать правильное слово

Использование аутентичного украинского слова "ґанок" вместо русизма "крыльцо" не только обогащает наш словарный запас, но и помогает сохранить подлинность украинского языка. Это возрождение традиционной терминологии способствует нашей культурной самоидентификации, подчеркивая уникальность и богатство украинской лексики.

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