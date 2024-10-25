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Не "крыльцо", а "ґанок": возвращаем аутентичные украинские слова

Автор
Катерина Шполянская
Дата публикации
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Автор
Крыльцо
Крыльцо. Фото Коллаж "Телеграфа"

Слово "крыльцо", которое часто употребляют украинцы, на самом деле является типичным русизмом

Во времена активного возрождения украинского языка особенно важно очищать его от несуразных заимствований и русизмов, которыми мы часто злоупотребляем. Одним из типичных примеров русскоязычного влияния является широкоупотребительное слово "крыльцо", которое имеет благозвучный украинский аналог — "крыльцо".

Согласно Академическому толковому словарю украинского языка (СУМ), крыльцо — это пристройка с площадкой и лестницей, часто покрытая кровлей, которая расположена у входа в дом.

Это слово имеет давнюю историю употребления в украинской литературе и архитектурной традиции. Например, в произведениях Ивана Франко находим следующее описание: "Сіни були невеликі і вели з одного боку на довгий, теребовельськими плитами мощений ґанок".

Культурная ценность

Крыльцо — это не просто архитектурный элемент, но и важная часть украинской строительной культуры. В западных областях Украины крыльца часто украшали искусной резьбой, о чем свидетельствуют этнографические исследования: Різьба прикрашала і частини житлових та господарських будівель — головну балку стелі хати (сволок), дверні та віконні наличники, ґанок".

Почему важно использовать правильное слово

Использование аутентичного украинского слова "ґанок" вместо русизма "крыльцо" не только обогащает наш словарный запас, но и помогает сохранить подлинность украинского языка. Это возрождение традиционной терминологии способствует нашей культурной самоидентификации, подчеркивая уникальность и богатство украинской лексики.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как правильно сказать "первый блин комом". Есть аутентичные украинские пословицы вместо русизмов.

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