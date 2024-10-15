Як правильно сказати "первый блин комом": автентичні українські прислів’я замість русизмів

Наша мова багата на прислів'я та приказки, які можуть влучно передати будь-яку життєву ситуацію

Українська мова – це невичерпне джерело мудрості, закарбованої у прислів'ях та фразеологізмах. Однак через незнання або звичку, багато українців часто вдаються до дослівного перекладу російських висловів.

Важливо розуміти, що прислів'я не варто перекладати дослівно, адже їхня цінність полягає у передачі змісту, а не форми. Це стосується і фрази "первый блин комом".

Чому не варто калькувати "первый блин комом"

Вислів "первый блин комом" часто використовується, коли щось не вдається з першого разу. Однак його дослівний переклад українською ("перший налисник комом" або "перший блін комом") звучить неприродно і втрачає культурний контекст.

Українські відповідники

"Телеграф" знайшов щонайменше п'ять яскравих українських прислів'їв, які передають ту ж ідею:

"Перший бублик глевкий",

"Перший млинець нанівець" ,

, "Перша чарка колом" ,

, "Перша риба не ловиться" ,

, "Перші коти за плоти".

Кожне прислів'я несе в собі частинку української культури та історії. Вони роблять наше мовлення більш виразним та образним.

Кожного разу, коли ви використовуєте українське прислів'я замість калькованого русизму, ви робите свій внесок у збереження нашої мовної та культурної спадщини. Ба більше, вони часто краще відповідають контексту, ніж дослівно перекладені іншомовні вирази.

Раніше "Телеграф" розповідав, як сказати українською "в тихом омуте черти водятся". Прямий переклад тут також не спрацює.