Київське море катастрофічно обміліло, а вода відступила на сотні метрів (фото, відео)

Проступили старі пеньки, а острови збільшились удвічі

Київське водосховище, яке кияни звикли називати Київським морем, катастрофічно обміліло. Рівень води у водоймі знизився на півтора-два метри, через що вода відступила від берега на сотні метрів.

На водосховищі з'явилися численні мілини, а розміри існуючих островів збільшилися вдвічі. Відповідні фото зробив кореспондент "Телеграфу".

На оголеному дні водосховища можна побачити пеньки дерев, які зрізали перед затопленням цієї території під час створення водойми. Зараз ці залишки колишнього лісу уподобали водоплавні птахи — чайки та качки. На водоймі також помітили білих лебедів.

Наразі причини різкого зниження рівня води у водосховищі не відомі. Це може бути пов'язано як із природними явищами, так і з можливим скиданням води на Київській ГЕС.

Довідка. Київське водосховище — найбільше водосховище в каскаді Дніпровських водосховищ, розташоване в межах Київської та Чернігівської областей. Його створили у 1964-1966 роках для потреб Київської ГЕС. Площа водного плеса становить 922 квадратних кілометри. Гідроелектростанція на водосховищі забезпечує електроенергією значну частину регіону та відіграє важливу роль у регулюванні стоку Дніпра. Глибина водосховища варіюється від 15 до 2 метрів.

Водосховище має велике значення не лише для енергетики, але й для водопостачання прилеглих територій. Воно також активно використовується для рибного господарства та рекреації. За час існування водойми тут сформувалася власна екосистема з різноманітною флорою та фауною.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав цікаві факти про Київське море. Там є радіоактивний мул і затоплені кладовища.