Водосховище вартістю понад мільярд гривень: на Київщині незаконно користувалися водоймою

Підприємець не сплачував оренди декілька років

На Київщині в Обухівському районі державі вдалося повернути у власність водосховище на річці Красна. А також земельну ділянку під ним, яка коштує понад мільярд гривень.

Про це повідомляє Київська обласна прокуратура. Загальна площа ділянки 29 гектарів.

"За позовом Спеціалізованої екологічної прокуратури Київської обласної прокуратури державі повернуто водосховище на річці Красна в межах Перегонівської та Семенівської сільських рад Обухівського району. Також повернуто земельну ділянку під цим водосховищем площею 29 га вартістю понад мільярд гривень", — йдеться у повідомленні.

Як виявилося, протягом декількох років підприємець незаконно використовував водосховище для рибогосподарської діяльності, маючи лише "Режими рибогосподарської експлуатації", які не давали йому права на користування водоймою. Таке самочинне користування призвело до уникнення сплати орендної плати за використання водних об'єктів та земель водного фонду.

Водосховище на річці Красна

Прокуратура звернулася до суду з позовом, аби відновити законність.

Підприємець незаконно використовував водойму

"Господарський суд Київської області задовольнив позов прокуратури й зобов’язав підприємця припинити незаконне використання водосховища та повернути його державі в особі Обухівської міської ради", — зазначили у прокуратурі.

Водойму повернули державі

Раніше "Телеграф" писав, що у Києві розчистили озеро, яке лякало місцевих мешканців плямами яскравого кольору. Акваторію водойми зачистили від надмірної рослинності, мулу та інших видів забруднень.