Киевское море катастрофически обмелело, а вода отступила на сотни метров (фото, видео)

Проступили старые пни, а острова увеличились вдвое.

Киевское водохранилище, которое киевляне привыкли называть Киевским морем, катастрофически обмелело. Уровень воды в водоеме снизился на полтора-два метра, из-за чего вода отступила от берега на сотни метров.

На водохранилище появились многочисленные мели, а размеры существующих островов увеличились вдвое. Соответствующие фото сделал корреспондент "Телеграфа".

На обнаженном дне водохранилища можно увидеть пеньки деревьев, которые срезали перед затоплением этой территории при создании водоема. Сейчас эти остатки бывшего леса понравились водоплавающим птицам — чайкам и уткам. На водоеме также были замечены белые лебеди.

Пока причины резкого снижения уровня воды в водохранилище не известны. Это может быть связано как с природными явлениями, так и с возможным сбросом воды на Киевской ГЭС.

Справка. Киевское водохранилище — крупнейшее водохранилище в каскаде Днепровских водохранилищ, расположенное в пределах Киевской и Черниговской областей. Его создали в 1964-1966 годах для нужд Киевской ГЭС. Площадь водного плеса составляет 922 квадратных километра. Гидроэлектростанция на водохранилище обеспечивает электроэнергией значительную часть региона и играет немаловажную роль в регулировании стока Днепра. Глубина водохранилища варьируется от 15 до 2 метров.

Водохранилище имеет большое значение не только для энергетики, но и для водоснабжения близлежащих территорий. Он также активно используется для рыбного хозяйства и рекреации. За время существования водоема здесь сформировалась собственная экосистема с разнообразной флорой и фауной.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал интересные факты о Киевском море. Там есть радиоактивный ил и затопленные кладбища.