Мовна пастка: чому "не відволікай" – це суржик, і як говорити правильно

Слово "відволікати" настільки міцно увійшло в наше повсякденне мовлення, що мало хто здогадується про його російське походження

Щодня ми використовуємо десятки слів і виразів, навіть не підозрюючи, що вони є калькою з російської мови. Одним із таких підступних прикладів є слово "відволікати" та його похідні.

Здається, що ця фраза звучить цілком природно, але насправді це типовий приклад "автоматичного суржику" в українській мові. "Телеграф" розбирався, чому так говорити неправильно та як висловлюватися правильно.

Звідки взялася помилка?

Слово "відволікати" прийшло до нас як дослівний переклад російського "отвлекать". В українській мові це слово має зовсім інше значення – воно походить від слова "волокти" і означає буквально "тягнути" або "волочити" щось чи когось.

Як правильно говорити?

Замість "не відволікай" варто вживати:

не заважай,

не перебивай,

не переривай,

дай зосередитися,

дай спокій.

Замість "відволікатися" використовуємо:

відвертати увагу,

перемикатися на щось,

збиватися з думки,

втрачати зосередженість.

Правильно говорити:

"Не заважай мені, я працюю",

"Спробуй не збиватися через сторонні звуки",

"Дай мені зосередитися на роботі".

Щоб уникнути помилок, якщо ви хочете використати слово "відволікати", згадайте про його первинне значення – "волочити". Коли в контексті вашого речення немає нічого спільного з тягненням чи волочінням, краще підберіть інший варіант слова.

"Автоматичний суржик" особливо небезпечний тим, що ми використовуємо його несвідомо, вважаючи такі слова питомо українськими. Саме тому важливо звертати увагу на походження слів та їхнє правильне вживання в українській мові.

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