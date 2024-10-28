Языковая ловушка: почему "не відволікай" – это суржик, и как говорить правильно

Слово "отвлекать" настолько прочно вошло в нашу повседневную речь, что мало кто догадывается о его русском происхождении

Каждый день мы используем десятки слов и выражений, даже не подозревая, что они являются калькой по русскому языку. Одним из таких коварных примеров есть слово "відволікати" и его производные.

Кажется, что эта фраза звучит вполне естественно, но по сути это типичный пример "автоматического суржика" в украинском языке. "Телеграф" разбирался, почему так говорить неправильно и как выражаться правильно.

Откуда взялась ошибка?

Слово "відволікати" пришло к нам как дословный перевод русского "отвлекать". В украинском языке это слово имеет совсем другое значение – оно происходит от слова "волокти" и означает буквально "тащить" или "волочить" что-то или кого-то.

Как правильно говорить?

Вместо "не отвлекай" следует употреблять:

не заважай,

не перебивай,

не переривай,

дай зосередитися,

дай спокій.

Вместо "отвлекаться" используем:

відвертати увагу,

перемикатися на щось,

збиватися з думки,

втрачати зосередженість.

Правильно говорить:

"Не заважай мені, я працюю",

"Спробуй не збиватися через сторонні звуки",

"Дай мені зосередитися на роботі".

Чтобы избежать ошибок, если вы хотите использовать слово "відволікати", вспомните его первоначальное значение — "волочить". Если в контексте вашего предложения нет ничего общего с волочением, лучше подберите другой вариант слова.

"Автоматический суржик" особенно опасен тем, что мы используем его безотчетно, считая такие слова удельно украинскими. Поэтому важно обращать внимание на происхождение слов и их правильное употребление в украинском языке.

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