Языковая ловушка: почему "не відволікай" – это суржик, и как говорить правильно
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Слово "отвлекать" настолько прочно вошло в нашу повседневную речь, что мало кто догадывается о его русском происхождении
Каждый день мы используем десятки слов и выражений, даже не подозревая, что они являются калькой по русскому языку. Одним из таких коварных примеров есть слово "відволікати" и его производные.
Кажется, что эта фраза звучит вполне естественно, но по сути это типичный пример "автоматического суржика" в украинском языке. "Телеграф" разбирался, почему так говорить неправильно и как выражаться правильно.
Откуда взялась ошибка?
Слово "відволікати" пришло к нам как дословный перевод русского "отвлекать". В украинском языке это слово имеет совсем другое значение – оно происходит от слова "волокти" и означает буквально "тащить" или "волочить" что-то или кого-то.
Как правильно говорить?
Вместо "не отвлекай" следует употреблять:
- не заважай,
- не перебивай,
- не переривай,
- дай зосередитися,
- дай спокій.
Вместо "отвлекаться" используем:
- відвертати увагу,
- перемикатися на щось,
- збиватися з думки,
- втрачати зосередженість.
Правильно говорить:
- "Не заважай мені, я працюю",
- "Спробуй не збиватися через сторонні звуки",
- "Дай мені зосередитися на роботі".
Чтобы избежать ошибок, если вы хотите использовать слово "відволікати", вспомните его первоначальное значение — "волочить". Если в контексте вашего предложения нет ничего общего с волочением, лучше подберите другой вариант слова.
"Автоматический суржик" особенно опасен тем, что мы используем его безотчетно, считая такие слова удельно украинскими. Поэтому важно обращать внимание на происхождение слов и их правильное употребление в украинском языке.
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