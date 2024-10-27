"Тыкву" залиште росіянам: як правильно українською називати головний атрибут Гелловіну

Вивчайте українську разом з "Телеграфом"

Напередодні Гелловіну українці масово почали вирізати страшні обличчя з помаранчевих красенів. Проте більшість задаються питанням — як все ж правильно називати цей овоч українською: тиква чи гарбуз?

"Телеграф" розповість, як правильно вживати це слово. А також про цікаві факти щодо цього овоча.

Гарбуз — це основна назва в українській мові. Саме "гарбуз" зафіксовано в словниках. Від цього слова походять інші: гарбузова каша, гарбузове насіння, гарбузова родина.

"Тыква" — це русизм, якого варто уникати. В українській мові вживається рідко. Не є нормативним варіантом

Цікаві факти про слово "гарбуз":

Має давнє слов'янське походження;

Пов'язане з весільними традиціями ("дати гарбуза");

Згадується в багатьох народних піснях;

Є символом відмови під час сватання.

До речі, "гарбуз" подарував українській мові багато фразеологізмів:

"Дати гарбуза" — відмовити;

"Носити гарбузи" — отримувати відмови;

"Котиться як гарбуз по городу" — про неповоротку людину.

Раніше "Телеграф" писав, як українською правильно називати осінні квіти.