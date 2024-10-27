"Тыкву" залиште росіянам: як правильно українською називати головний атрибут Гелловіну
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
Вивчайте українську разом з "Телеграфом"
Напередодні Гелловіну українці масово почали вирізати страшні обличчя з помаранчевих красенів. Проте більшість задаються питанням — як все ж правильно називати цей овоч українською: тиква чи гарбуз?
"Телеграф" розповість, як правильно вживати це слово. А також про цікаві факти щодо цього овоча.
Гарбуз — це основна назва в українській мові. Саме "гарбуз" зафіксовано в словниках. Від цього слова походять інші: гарбузова каша, гарбузове насіння, гарбузова родина.
"Тыква" — це русизм, якого варто уникати. В українській мові вживається рідко. Не є нормативним варіантом
Цікаві факти про слово "гарбуз":
- Має давнє слов'янське походження;
- Пов'язане з весільними традиціями ("дати гарбуза");
- Згадується в багатьох народних піснях;
- Є символом відмови під час сватання.
До речі, "гарбуз" подарував українській мові багато фразеологізмів:
- "Дати гарбуза" — відмовити;
- "Носити гарбузи" — отримувати відмови;
- "Котиться як гарбуз по городу" — про неповоротку людину.
Раніше "Телеграф" писав, як українською правильно називати осінні квіти.