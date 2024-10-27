"Хто крайній" чи "хто останній": як правильно поставити питання у черзі українською

Багато хто робить помилку в цьому питанні

Люди, коли стоять десь у чергу, нерідко запитують "хто крайній?" чи "хто останній?". Однак лише один із цих варіантів звучить коректно.

Відомий український вчитель та мовознавець в ефірі "Сніданок з 1+1" розповів, як насправді правильно поставити це питання. За його словами, правильно буде — "хто останній у черзі".

"Багато людей уникають слова "останній" через те, що одне з його значень має такий негативний відтінок — нікчемний, найгірший серед інших, поганий. Але дарма. Бо головне значення слова "останній" — той, що закінчує собою ряд предметів, явищ, дій. А ось "крайній" — це той, що скраю, з краєчку", — пояснив Авраменко.

Він також навів приблизно слово "назва".

"Залежно від того, з якого боку дивитися на літери цього слова, слід вживати вираз "крайня" — ліворуч крайня літера "а", праворуч крайня літера "н": "А ось "остання" літера слова тільки "а", тож запитуйте, займаючи чергу, "хто останній у черзі", а не "хто крайній" — наголосив учитель.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, як правильно писати українською мовою — "деінде" або "де інде".