Росіяни вдосконали свої "шахеди" для нових атак по Україні: чим вони небезпечні

Модернізувати іранські дрони-камікадзе росіяни почали одразу після того, як отримали ліцензію та налагодили їх серійне виробництво на території РФ

Армія Росії почала використовувати для атак по Україні дрони-камікадзе типу "Шахед" з термобаричними боєголовками. Це підтверили у Київському НДІ судово-медичних експертиз.

Про це йдеться в матеріалі американського Інституту вивчення війни (ISW). Зокрема, фрагменти модифікованих БпЛА було виявлено після атак, здійснених ворогом 26-29 жовтня.

"Російські війська почали використовувати безпілотники Shahed-136 з термобаричними боєголовками. Київський науково-дослідний інститут судових експертиз 29 жовтня повідомив, що уламки безпілотників Shahed-136, які російські війська використовували в серії ударів з 26 по 29 жовтня, підтвердили, що російські війська модифікували безпілотники, щоб включити термобаричні боєголовки", – зазначили аналітики.

Модернізувати іранські дрони-камікадзе росіяни почали одразу після того, як отримали ліцензію та налагодили їх серійне виробництво на території РФ. Відтоді російські фахівці активно видозмінювали та експериментували з корисним навантаженням у вигляді бойових частин.

І те, що дрони-камікадзе нині оснащені термобаричною бойовою частиною, робить їх більш небезпечними. Адже термобаричні боєприпаси створюють аерозольну хмару з вибухової речовини, тому вибух під час детонації є дуже об'ємним.

Оглядач порталу "Мілітарний" Вадим Кушніков в інтерв'ю "Громадському радіо", при вибуху термобаричного боєприпасу створюється дуже високий надлишковий тиск і дуже висока температура горіння самої вибухової суміші. Тож застосування таких боєприпасів ефективне проти цілей на відкритій території і надзвичайно небезпечне у замкнутих просторах на кшталт ангарів. Термобарична бойова частина спричиняє пожежі у місцях влучання.

Бо вага цієї термобаричної бойової частини може зрівнятися з важкою реактивною вогнеметною системою ТОС-1А "Солнцепек". Вага її бойової частини офіційно не оприлюднювалась, а неофіційні дають розкидання у межах від 30 до 90 кг (але існують декілька версій самих реактивних снарядів з масою від 173 до 217 кг).

Під час детонації термобаричного боєприпасу однотактової дії під час його вибуху утворюється ударна хвиля, за якою починають рухатись елементи термобаричної суміші. Ця суміш взаємодіє з повітрям та сама з собою й утворюється "хмара" з температурою 2400-2600 °C, яка "живе" близько однієї секунди. Ця "хмара", на відміну від ударної хвилі від фугасного боєприпасу, "розтікаючись" заповнює весь об'єм. Тобто від неї неможливо сховатися за рогом. Окрім надвисокої температури, під час вибуху утворюється потужна ударна хвиля, яка уражає легені, органи слуху тощо

Раніше "Телеграф" писав, скільки військових КНДР вже у Курській області.