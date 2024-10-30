Таємні переговори з РФ, атака на Київ та вибухи під Курськом: головне на ранок 30 жовтня

Головні новини ранку 30 жовтня

Ранок 30 жовтня видався насиченим на новини. Він почався з вибухів з обох боків кордону України, а також з гучних чуток щодо переговорів.

"Телеграф" зібрав головні новини ранку в одному дайджесті. Ознайомитись з ним можна нижче.

Атака на Київ

У ніч проти середи, 30 жовтня, росіяни атакували Київ безпілотниками. На жаль, не обійшлося без руйнувань та поранених. Через падіння уламків сталася пожежа у кількох квартирах багатоповерхового житлового будинку у Солом’янському районі.

Усього постраждали 9 мешканців багатоповерхівки, серед них дитина. З будинку було евакуйовано 18 людей. На місці працювали рятувальники, а фотокореспондент "Телеграфа" Ян Доброносов показав наслідки атаки.

"Шоу" дронів у Курській області

Цієї ж ночі голосно було і на території країни-агресорки. Російська Курська область зазнала масштабної атаки "невідомих безпілотників", які, як запевняє місцева влада, нібито були збиті. Однак "уламки" завдали чимало збитків місту Желєзногорську. Зокрема, почалася пожежа у дворі одного з багатоповерхових будинків – там було пошкоджено фасад та припарковані автомобілі.

Чутки про переговори України та Росії

За даними FT, Україна та Росія можуть таємно вести попередні переговори щодо припинення взаємних ударів по енергетичній інфраструктурі. Джерела видання серед високопосадовців відзначили, що Київ хоче відновити переговори з посередництвом Катару. Втім, поки що немає підстав вважати, що вони до чогось приведуть.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що в Підмосков’ї спалахнув найважливіший НДІ.