Ціна могутності: ядерні країни викидають тисячі доларів кожну хвилину на зброю масового знищення (інфографіка)

Володіння ядерною зброєю сьогодні для країни означає не лише статус світової держави, а й величезні фінансові витрати. Утримання такого арсеналу вимагає постійного технічного обслуговування, модернізації та забезпечення безпеки. Країни-власники ядерної зброї витрачають мільярди доларів щороку на підтримку своїх ядерних програм. Ці кошти йдуть на розробку нових технологій, навчання персоналу та створення відповідної інфраструктури. З'ясувалось, що це дуже і дуже дороге задоволення.

За даними звіту Міжнародної кампанії з ліквідації ядерної зброї (ICAN) за червень 2024 року, дев'ять країн світу, які володіють ядерною зброєю, витрачають астрономічні суми на її утримання. Розглянемо детальніше, у скільки обходиться ядерний арсенал кожній з цих держав.

США — 97 983 долари щохвилини

Сполучені Штати Америки, маючи найбільший ядерний арсенал у світі (5044 одиниці), витрачають на його утримання 51,5 мільярда доларів на рік. Це означає, що кожну хвилину США витрачають 97 983 долари на свою ядерну програму. У 2023 році країна збільшила ці витрати на 7,8 мільярда доларів.

Китай — 22 546 доларів щохвилини

Маючи 500 одиниць ядерної зброї, Китай витрачає на її утримання 11,9 мільярда доларів на рік. Це означає, що кожну хвилину Китай витрачає 22 546 доларів на свій ядерний арсенал. У 2023 році країна збільшила ці витрати на 744 мільйони доларів.

Росія — 15 808 доларів щохвилини

Російська Федерація, яка володіє 5580 одиницями ядерної зброї, щорічно витрачає на її утримання 8,3 мільярда доларів. Це становить 15 808 доларів щохвилини. У 2023 році Росія збільшила свої витрати на ядерну зброю на 477 мільйонів доларів.

Великобританія — 15 331 долар щохвилини

Сполучене Королівство, володіючи 225 одиницями ядерної зброї, щороку витрачає на її утримання 8,1 мільярда доларів (6,5 мільярда фунтів стерлінгів). Це становить 15 331 долар щохвилини. У 2023 році Великобританія збільшила свої витрати на ядерну зброю на 1,2 мільярда доларів.

Франція — 11 531 долар щохвилини

Франція, маючи менш як 300 одиниць ядерної зброї, витрачає на її утримання 6,1 мільярда доларів на рік. Це означає, що кожну хвилину Франція витрачає 11 531 долар на свій ядерний арсенал. У 2023 році країна збільшила ці витрати на 325 мільйонів доларів.

Індія — 5057 доларів щохвилини

Індія, володіючи 170 одиницями ядерної зброї, щорічно витрачає на її утримання 2,7 мільярда доларів. Це становить 5057 доларів щохвилини. У 2023 році Індія збільшила свої витрати на ядерну зброю на 66 мільйонів доларів.

Пакистан — 1924 долари щохвилини

Пакистан, маючи також 170 одиниць ядерної зброї, витрачає на її утримання 1 мільярд доларів на рік. Це означає, що кожну хвилину Пакистан витрачає 1924 долари на свій ядерний арсенал. У 2023 році країна збільшила ці витрати на 177 мільйонів доларів.

Ізраїль — 2075 доларів щохвилини

Ізраїль, який офіційно не підтверджує наявність ядерної зброї, але за оцінками має 90 одиниць, витрачає на її утримання 1,1 мільярда доларів на рік. Це становить 2075 доларів щохвилини. У 2023 році Ізраїль збільшив свої витрати на ядерну зброю на 25 мільйонів доларів.

Північна Корея — 1629 доларів щохвилини

Північна Корея, маючи приблизно 50 одиниць ядерної зброї, щорічно витрачає на її утримання 856 мільйонів доларів. Це означає, що кожну хвилину Північна Корея витрачає 1629 доларів на свій ядерний арсенал. У 2023 році країна збільшила ці витрати на 39 мільйонів доларів.

Раніше "Телеграф" також розповідав про те, що буде, якщо РФ застосує ядерну зброю. У такому разі від Північноатлантичного альянсу варто чекати на масштабну відповідь.