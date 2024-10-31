Скільки військових КНДР вже у Курській області

Представник Росії на засіданні від коментарів утримався

Заступник посла США при ООН Роберт Вуд заявив на засіданні Ради безпеки про присутність приблизно 8000 військовослужбовців Північної Кореї в Курській області Росії. Державний секретар США Ентоні Блінкен підтвердив цю інформацію та додав, що найближчими днями очікується залучення цих військ до бойових дій.

Про це пише видання Associated Press. При цьому, за оцінками різних джерел, загальна кількість північнокорейських військових у Росії варіюється від 10 до 12 тисяч осіб.

"Ми щойно отримали інформацію, що зараз у Курській області перебувають близько 8000 солдатів КНДР. І в мене є дуже шанобливе запитання до мого російського колеги: чи Росія все ще стверджує, що в Росії немає військ КНДР? Це моє єдине питання і останнє зауваження", – сказав Вуд.

Примітно, що російський представник на засіданні Ради безпеки утримався від коментарів щодо цієї інформації.

Згідно з даними американської розвідки, Росія проводить підготовку північнокорейських військових з артилерії, використання безпілотників та базових піхотних операцій. Це викликало серйозне занепокоєння міжнародної спільноти щодо можливого розширення конфлікту та його впливу на глобальну безпеку, пише видання.

Міністр закордонних справ Південної Кореї Чо Тхе Юл рішуче засудив розгортання північнокорейських військ та закликав до їх негайного виведення. США, Південна Корея та Японія випустили спільну заяву, в якій висловили занепокоєння щодо поглиблення військового співробітництва між КНДР та Росією.

Як зауважує видання, ситуація ускладнюється тим, що одночасно з цими подіями Північна Корея провела випробування міжконтинентальної балістичної ракети, що може свідчити про технологічну підтримку з боку Росії. Експерти попереджають про потенційні ризики обміну військовими технологіями між країнами та можливість подальшої дестабілізації ситуації як в Європі, так і в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав про те, які країни можуть відправити війська воювати на боці Росії. Йдеться не лише про КНДР.