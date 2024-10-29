Гітлер пощадив, а РФ – ні. Як зараз виглядає Держпром у Харкові після атаки (фото, відео)

У будівлі вибиті вікна, зруйновано поверхи та сильно пошкоджено фасад

Росіяни атакували будівлю Держпрому в Харкові, яка є одним із символів Харкова і посилено охороняється ЮНЕСКО. У мережі вже з’явилися фото та відео, на яких показано стан пошкодженого об’єкта.

У місцевих Telegram-каналах та ЗМІ показали постраждалий Держпром. На кадрах видно, що в ньому вибито вікна, зруйновано поверхи й сильно пошкоджено фасад будівлі.

"Пряме влучення зафіксували у будівлю Держпрому. Це пам’ятка національного значення, будівля у стилі конструктивізму", — повідомляв раніше голова Харківської ОВА.

В Офісі Генерального прокурора зазначили, що 28 жовтня близько 21:00 збройні сили Росії завдали авіаудару Шевченківському району Харкова. Авіаційний боєприпас потрапив до одного з під’їздів Держпрому у центрі міста. У цьому будинку розташована низка офісів офіційних органів та структур.

За попередніми даними, удару по місту було завдано ФАБ-500.

"Один із КАБів попав прямо у приміщення Держпрому, цей будинок не змогли знищити нацисти у Другу світову війну, зараз його намагаються знищити росіяни. У цьому будинку розташовані адміністративні кабінети, цивільні кабінети. Потрапило до під’їзду, де знаходиться господарський суд, авіабомба влетіла в кабінет одного із суддів. Це цивільний об’єкт, жодного військового значення він не має", - сказав "Суспільному" керівник поліції Харківщини Володимир Тимошко.

Фото: Суспільне Харків/Євген Гертнер

Фото: Суспільне Харків/Євген Гертнер

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що відомо про Харківський Держпром, який постраждав під час чергової атаки.