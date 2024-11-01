Россияне усовершенствуют свои "шахеды" для новых атак по Украине: чем они опасны

Модернизировать иранские дроны-камикадзе россияне начали сразу после того, как получили лицензию и наладили их серийное производство на территории РФ

Армия России начала использовать для атак по Украине дроны-камикадзе типа "Шахед" с термобарическими боеголовками. Это подтвердили в Киевском НИИ судебно-медицинских экспертиз.

Об этом идет речь в материале американского Института изучения войны (ISW). В частности, фрагменты модифицированных БПЛА были обнаружены после атак, совершенных врагом 26-29 октября.

"Российские войска начали использовать беспилотники Shahed-136 с термобарическими боеголовками. Киевский научно-исследовательский институт судебных экспертиз 29 октября сообщил, что обломки беспилотников Shahed-136, которые российские войска использовали в серии ударов с 26 по 29 октября, подтвердили, что российские войска модифицировали беспилотники, чтобы включить термобарические боеголовки", – отметили аналитики.

Модернизировать иранские дроны-камикадзе россияне начали сразу после того, как получили лицензию и наладили серийное производство на территории РФ. С этого времени российские специалисты активно видоизменяли и экспериментировали с полезной нагрузкой в виде боевых частей.

И то, что дроны-камикадзе ныне оснащены термобаричной боевой частью, делает их более опасными. Ведь термобарические боеприпасы создают аэрозольное облако из взрывчатого вещества, поэтому взрыв во время детонации очень объемен.

Обозреватель портала "Милитарный" Вадим Кушников в интервью "Общественному радио" при взрыве термобарического боеприпаса создается очень высокое избыточное давление и очень высокая температура горения самой взрывной смеси. Поэтому применение таких боеприпасов эффективно против целей на открытой территории и чрезвычайно опасно в замкнутых просторах типа ангаров. Термобарическая боевая часть приводит к пожарам в местах попадания.

Ибо вес этой термобарической боевой части может сравниться с тяжелой реактивной огнеметной системой ТОС-1А "Солнцепек". Вес ее боевой части официально не обнародован, а неофициальные дают разбрасывание в пределах от 30 до 90 кг (но существуют несколько версий самых реактивных снарядов с массой от 173 до 217 кг).

При детонации термобарического боеприпаса однотактного действия при его взрыве образуется ударная волна, за которой начинают двигаться элементы термобарической смеси. Эта смесь взаимодействует с воздухом и сама с собой и образуется "облако" с температурой 2400-2600 °C, которое "живет" около одной секунды. Это "облако", в отличие от ударной волны от фугасного боеприпаса, "растекаясь" заполняет весь объем. То есть от нее невозможно спрятаться за углом. Кроме сверхвысокой температуры, при взрыве образуется мощная ударная волна, поражающая легкие, органы слуха и т.п.

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