Чого очікувати військовозобов'язаному, якщо він не сплатив вчасно штраф

Потрібно уважно ознайомитись з документом

Військовозобов'язані українці мали оновити свої облікові дані в ТЦК та СП. Ті, хто цього не зробив, отримали штраф. Юрист розповів, що буде далі, якщо чоловік не погасить його.

За словами Дмитра Зала, чоловікам, що не оновили свої військово-облікові дані, виписали від 17 до 25,5 тисяч гривень штрафу. Якщо його не сплатити, то йому загрожують додаткові санкції.

Юрист наголошує, якщо військовозобов'язаному прийшла постанова від ТЦК про накладання штрафу, то потрібно уважно ознайомитись з її змістом. Якщо особа вважає, що штраф наклали незаконно, то у неї є 10 днів, аби оскаржити його, а 15 днів — для оплати.

Якщо після завершення цього терміну не відбулась оплата або оскарження, то ці дані передаються виконавчій службі для примусового виконання, а сума штрафу автоматично подвоюється.

Зала зауважує, що виконавча влада також має право на накладання арешту на банківські рахунки, рухоме та нерухоме майно чоловіка.

"Водночас, якщо розмір штрафу не перевищує 160 тисяч гривень, житло чи земельна ділянка не підлягають примусовому продажу для покриття боргу за таким провадженням", — пояснює юрист.

Тож, юрист резюмує, аби уникнути арешту рахунків або майна, потрібно в термін сплатити штраф або оскаржити його.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, як можна оскаржити штраф від ТЦК.