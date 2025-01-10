"Чому не українською": на сайті порно обурені українці провели мовний рейд (фото)

Користувачу відповіли

Українці на популярному сайті з перегляду порно висловили своє обурення щодо того, чому немає відео українською мовою. Їм відповіли.

Про це повідомляє телеграм-канал Катарсис. Там опублікували відповідне фото. Мова йде за сайт Pornhub.

Один з користувачів питає: "Чому цього разу не українською". Йому відповіли, що обовʼязково буде контент українською.

"Обовʼязково будуть ще відео на українській", — відповіли у коментарях користувачу.

Авторка хоч і заінтригувала людей, але не сказала, коли саме буде доступний український контент.

Українці відреагували на це. Вони у коментарях до допису написали свою думку.

Нагадаємо, минулого року офіційний Telegram-канал Пенсійного фонду України здивував підписників своїм контентом. Так, серед постів-новин ПФУ раптово з’явилося інтимне фото, яке, ймовірно, було опубліковано помилково. Чиясь п’ята точка у мереживних трусах провисіла у стрічці офіційної пресслужби досить довго. На ній встигло навіть зібратися кількасот реакцій.

Раніше "Телеграф" писав, що в Одесі дівчина запропонувала продавцю секс в обмін на подарунок для свого чоловіка.