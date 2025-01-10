Із "Березок" і "Тополів" до всеукраїнських маркетів. Як розвивалася в Україні мережа АТБ

Історія мережі почалася далекого 1993 року

Мережа магазинів АТБ стала одним із найуспішніших прикладів розвитку українського рітейлу. 1993 року корпорацію заснували бізнесмени Геннадій Буткевич, Євген Єрмаков та Віктор Карачун, які володіють компанією і зараз.

Тоді все починалось із невеликого маркету площею 80 квадратних метрів. А зараз це тисячна корпорація, яку знають майже у кожному містечку країни, та навіть за її межами. "Телеграф" вирішив розповісти історію компанії "АТБ-Маркет".

Перші магазини компанії відкрилися у Дніпрі та працювали під назвами "Клен", "Калина", "Каштан", "Тополь" і т.д. Потім назву спростили до "Продукти". У компанії жартували, що зміна вивісок пов’язана із тим, що закінчилися види відомих містянам дерев.

Перший торговий об’єкт під вивіскою АТБ розпочав роботу лише 1998 року. Абревіатура розшифровується як "АгроТехбізнес". У ході розвитку АТБ повністю або частково поглинула кілька дрібніших мереж. Серед них – "Барвінок", "Колібріс", "555" та деякі інші.

У 2002 магазини радянського формату були реорганізовані в мережу маркетів самообслуговування у форматі "дискаунтер". Корпорація була флагманом цього формату в Україні.

Ця бізнес-модель спрямована на зниження витрат за рахунок мінімальної кількості персоналу, спрощеного інтер’єру торгового залу та викладення товарів, що дозволяє пропонувати покупцям широкий асортимент товарів за цінами, нижчими за середньоринкові. Асортимент було скорочено до 800 позицій із мінімальними цінами.

У 2003 році АТБ розширює асортимент спочатку до 3500 позицій. До загального стандарту приводять всі магазини – площа 800 кв. м та 10 кас. Для зниження витрат приміщення викуповують, а не беруть у найм. АТБ активно освоює невеликі міста, в яких не представлені інші торгові мережі. Одночасно починається і розвиток логістичних центрів.

З 2003 по 2007 рік "АТБ-Маркет" відкриває по 30-50 магазинів на рік у східних, центральних та південних регіонах. Прибуток компанії зростає на чверть.

За часів кризи 2008 – 2010 рр., коли більшість великих рітейлерів скорочують кількість торгових точок та ведуть важкі переговори з кредиторами, АТБ відкриває понад 200 магазинів. Спрацювала формула успіху дискаунтера.

Не прості часи корпорація пережила у 2013 – 2014 роках, коли на сході України розпочалися військові дії та значна частина територій перейшла під контроль окупантів. У Луганській та Донецькій областях перебувало понад 220 торгових об’єктів мережі АТБ.

На початку жовтня 2014 року компанія остаточно втратила контроль над своїм майном у зоні АТО. 152 магазини АТБ та розподільчий центр були відібрані бойовиками разом з обладнанням та товарними запасами. Збитки становили понад 7 млрд гривень.

Тоді корпорація не зупинила свій розвиток, а стала активно відкривати нові магазини на Одещині та в західних регіонах. Як бачимо сьогодні, це виявилося вірною стратегією.

Один із пріоритетних напрямів роботи АТБ — розвиток асортименту власних торгових марок. Їхня частка у загальному асортименті мережі становить близько 20%.

Компанія "АТБ-Маркет" розпочала розвиток магазинів нового формату та вже до середини 2018-го оновила близько 60 торгових точок. При цьому в реконструйованих магазинах розширено пропозицію товарів середнього та верхнього цінових сегментів.

Ще один новий формат – "АТБ Експрес" – компанія почала тестувати того ж року. Його основними нововведеннями стали оновлений дизайн фасаду та інтер’єру, нове стелажне та холодильне обладнання, мінімальна площа касової зони та нові продуктові відділи "Свіжа випічка", "Вагове свіже м’ясо", "Власний розлив" (напої та пиво на розлив).

АТБ розвиває не тільки роздрібний, а й виробничий напрям. До складу корпорації входять кондитерська фабрика "Квітень" (ТМ Bravissimo, "Квітень", Biscuits Collection) та м’ясна фабрика "Фаворит" (ТМ "Добров", "М’ясна лавка", "Ковбасний ряд").

У магазинах мережі з’явилася послуга "Скануй-купуй", завдяки якій покупці можуть не користуватися касами. Адже відсканувати товар і розплатитись можна самостійно, а на виході достатньо показати чек.

У 2022 році у зв’язку з війною в Україні компанія втратила супермаркети в Маріуполі, Мелітополі, Бердянську, та Донецькій області.

Однак, попри це, підприємство "АТБ-Маркет" є найбільшою роздрібною мережею національного масштабу та продовжує розвиватися.

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