Чего ждать военнообязанному, если он не оплатил своевременно штраф

Следует внимательно ознакомиться с документом

Военнообязанные украинцы должны были обновить свои учетные данные в ТЦК и СП. Те, кто этого не сделал, получили штраф. Юрист рассказал, что будет дальше, если мужчина не погасит его.

По словам Дмитрия Зала, мужчинам, не обновившим свои военно-учетные данные, выписали от 17 до 25,5 тысячи гривен штрафа. Если его не оплатить, ему угрожают дополнительные санкции.

Юрист отмечает, если военнообязанному пришло постановление от ТЦК о наложении штрафа, то нужно внимательно ознакомиться с его содержанием. Если лицо считает, что штраф наложили незаконно, то оно имеет 10 дней, чтобы обжаловать его, а 15 дней — для оплаты.

Если по истечении этого срока не произошла оплата или обжалование, эти данные передаются исполнительной службе для принудительного исполнения, а сумма штрафа автоматически удваивается.

Зал отмечает, что исполнительная власть также имеет право на наложение ареста на банковские счета, движимое и недвижимое имущество мужчины.

"В то же время, если размер штрафа не превышает 160 тысяч гривен, жилье или земельный участок не подлежат принудительной продаже для покрытия долга по такому производству", — объясняет юрист.

Поэтому юрист резюмирует, чтобы избежать ареста счетов или имущества, нужно в срок уплатить штраф или обжаловать его.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, как можно обжаловать штраф от ТЦК.