Як дізнатися, що у вас є штраф від ТЦК: етапи накладення та способи перевірки

Лише на другому етапі можна перевірити штраф онлайн

Порушення військового обліку вважається адміністративним порушенням. За це передбачений штраф від 17 до 25,5 тисяч гривень.

Адвокатка Дар'я Тарасенко розповіла, як дізнатися про штраф від ТЦК. За її словами, умовно шлях штрафу – від виписки до примусового стягнення можна розділити на два етапи.

Перший етап стосується винесення постанови про адміністративну відповідальність територіальним центром комплектування (ТЦК та СП). Людині надається 15 днів на сплату штрафу. Проте дізнатися про наявність штрафу на цьому етапі можна лише з листа, який надсилається "Укрпоштою" (якщо його взагалі надішлють і він дійде до адресата). На цьому етапі немає реєстру, який би дозволяв перевірити інформацію про штраф.

Другий етап настає, якщо штраф не сплачено протягом 15 днів. Тоді ТЦК передає постанову до Державної виконавчої служби. Штраф подвоюється, накладається арешт на майно та банківські рахунки, і відкривається виконавче провадження.

На цьому етапі про наявність штрафу можна дізнатися через реєстр боржників. Для цього слід зайти на сайт Міністерства юстиції, ввести дані в поле "Дані боржника" та здійснити пошук. Зробити це можна за посиланням.

Нагадуємо, що штраф від ТЦК можна сплатити у касі будь-якого банку України. Крім того, оплату можна здійснити через онлайн-банкінг, використовуючи реквізити, зазначені у повідомленні про адміністративне порушення. Важливо зробити це протягом 15 днів, щоб уникнути подвоєння суми.

Якщо особа не згодна зі штрафом, вона має право оскаржити його протягом 10 днів з моменту отримання постанови. Однак, багато громадян вважають за краще оплатити штраф, ніж витрачати час на судові процеси. За словами адвокатів, суди досить часто скасовують такі штрафи, проте відсутність єдиної позиції Верховного Суду ускладнює цей процес.

Як зазначають юристи, ТЦК часто помиляються при накладенні штрафів через постійні зміни в інструкціях.

Раніше "Телеграф" писав, як оскаржити штраф від ТЦК. Для початку потрібно звернути увагу на підстави накладення штрафів, оскільки від цього залежить, чи можливо їх оскаржити в суді.