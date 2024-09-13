Не оновив дані в ТЦК влітку: юрист розповіла, що робити

Існує не багато варіантів

За новим законом про мобілізацію, що набув юридичної сили 18 травня, всі військовозобов'язані громадяни віком від 18 до 60 років мали оновити свої дані до 16 липня. Це можна було зробити через ТЦК та СП, ЦНАП, або через застосунок "Резерв+".

З 17 липня оновлення даних можливе лише через "Резерв+" або безпосередньо у військкоматі. Але для тих, хто не встиг або свідомо не виконав цю вимогу, передбачена адміністративна відповідальність, розповіла адвокат Оксана Доготер у коментарі для РБК-Україна.

Вона пояснила, що нині під час перевірки військово-облікових документів перевіряється не тільки їхня актуальність, але й чи були вони оновлені у встановлені терміни. Відсутність оновлених даних є підставою для накладення штрафу.

"Згідно із законодавством, адміністративний протокол про неоновлення даних складатиметься за порушення ст. 210 Кодексу України про адміністративні правопорушення (КУпАП). Поліція має право затримати особу для складання протоколу про адміністративне затримання згідно зі ст. 262 КУпАП та доставити її до найближчого ТЦК та СП", — каже юрист.

Протоколи можуть бути складені як у присутності особи, так і без неї. Якщо особа відсутня, постанова про адміністративне правопорушення може бути винесена ТЦК, де вона перебуває на обліку.

Перевірка даних і можливість оскарження

Юристка зазначає, що уповноважені особи, включаючи поліцію та ТЦК, мають можливість перевіряти актуальність даних незалежно від типу ВОД. Електронні документи перевіряються шляхом зчитування QR-коду, а паперові – через систему "Оберіг". Якщо інформація про заявника не збігається з даними в Єдиному державному реєстрі призовників, військовозобов’язаних та резервістів, документ вважається недійсним, і особу можуть затримати для складання протоколу про адміністративне порушення.

Особи, які мають відстрочку або були заброньовані підприємством, також повинні були уточнити свої дані. Важливо зауважити, що право не оновлювати ВОД мали тільки ті, хто виключений з військового обліку відповідно до п. 6 ст. 37 Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу".

Якщо особа не згодна з результатами перевірки, вона має право оскаржити їх у встановленому порядку.

Штрафи за неоновлення даних

Згідно з новим законодавством, за несвоєчасне оновлення даних передбачене адміністративне покарання. Штраф за порушення правил військового обліку для фізичних осіб становить від 17 до 25,5 тисяч гривень, для юридичних осіб – від 34 до 59,5 тисяч гривень.

"Постанова про накладення штрафу може вручатися особисто або поштою (рекомендованим листом з повідомленням про вручення). Про наявність штрафу можна дізнатися за допомогою сервісу Опендатабот або у додатку "Дія". Проте у "Дії" штраф з’явиться лише після того, як постанову буде скеровано для примусового стягнення до державної виконавчої служби", — зазначає Оксана Доготер.

Якщо штраф не сплачений у 15-денний термін, його стягуватимуть у подвійному розмірі. Несплата штрафу може також призвести до арешту майна особи в межах суми штрафу.

Що робити, якщо не оновив дані

Громадянам, які не встигли оновити свої військово-облікові дані до 16 липня 2024 року, варто негайно звернутися до ТЦК для з’ясування подальших дій та уникнення можливих штрафів і покарань.

Якщо постанова про накладення штрафу вже є, то її можна оскаржити в суді протягом 10 днів з моменту отримання, зазначає юрист.

Раніше "Телеграф" писав, як оскаржити штраф від ТЦК. Для цього потрібно написати відповідну заяву.