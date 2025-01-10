Британія долучилась до санкцій проти РФ. Що кажуть в Україні і які обмеження введено

Кожен пакет санкцій — це крок до справедливого і міцного миру в Україні

Вперше Велика Британія ввела санкції проти російських компаній "Газпром нефть" і "Сургутнефтегаз", якими доповнила обмеження США. Президент України Володимир Зеленський та очільник його офісу Андрій Єрмак вже висловились щодо цього.

Як повідомляє пресслужба британського уряду, щодня "Газпром нефть" і "Сургутнефтегаз" видобувають понад 1 мільйон барелів нафти. А це приблизно 23 мільярди доларів на рік. Це більше, ніж ВВП Ямайки.

"Прибуток цих двох компаній поповнює військовий гаманець Путіна (російського лідера Володимира Путіна — ред.) і сприяє веденню війни", — уточнили в уряді.

Тому Британія завдала чималого удару по цих компаніях, а кожен наступний, буде ще одним кроком до справедливого і міцного миру в Україні.

"Доходи від продажу нафти — це джерело життєвої сили для військової економіки Путіна. Ми не стоятимемо осторонь і не дозволятимемо нафтовим доходам ставити під загрозу життя українців, так само як і не дозволимо Росії продовжувати поповнювати свою казну, продовжуючи загрожувати нашій колективній безпеці", — зазначив міністр закордонних справ Британії Девід Леммі.

Зазначається, що ці санкції частина боротьби з російськими нафтовими компаніями, це може призвести до виснаження російського військового бюджету і допоможе врятувати життя українців.

Реакція Зеленського та Єрмака

Президент України наголосив, що США оголосили потужний пакет санкцій проти понад 400 суб’єктів, які пов’язані з російським енергосектором.

"Ці заходи суттєво підривають фінансову основу російської воєнної машини, адже порушують ланцюжок постачання: ключові російські виробники, страхові компанії, постачальники послуг у нафтогазовій галузі, 184 танкери тіньового флоту, логістичні об’єкти та компанії третіх країн", — зауважив Зеленський.

Очільник ОП додав, що, крім того, санкції зачіпають Росатом, а саме 14 членів ради директорів державної атомної корпорації. Ця організація не лише підтримує російський військово-промисловий комплекс, але й безпосередньо причетна до незаконного контролю над Запорізькою атомною електростанцією.

"Ми вдячні США, всьому американському народу за ці сильні рішення. Обваливши економіку РФ, вдасться зламати здатність Росії вести війну", — наголосив Єрмак.

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