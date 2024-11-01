Що зміниться з 1 листопада для чоловіків, які планують виїхати за кордон

Прикордонники можуть не випустити, якщо дані неоновлені

Попри воєнний стан та заборону військовозобов'язаним громадянам виїжджати з України, деякі категорії чоловіків можуть перетнути кордон. Для цього їм потрібен не лише закордонний паспорт.

Щоб виїхати за кордон, чоловік повинен мати при собі військово-обліковий документ. Про це розповів речник ДПСУ, полковник Андрій Демченко у коментарі для NV.

Він зазначає, що військовий документ, який прикордонники запитуватимуть під час перетину кордону, може бути як паперовим, так і в електронній формі. Відсутність документа стане підставою для відмови у виїзді з України.

Разом з цим громадянин має бути впевненим, що його військово-облікові дані оновлені та актуальні. Якщо в Єдиному державному реєстрі призовників і резервістів вказано, що особа в розшуку ТЦК, прикордонники можуть викликати поліцію на місце для затримання.

Речник ДПСУ підкреслив, що чоловіки, які мають відстрочку від призову або виключені з військового обліку за станом здоров'я, можуть перетинати кордон за наявності відповідних відміток у військово-обліковому документі.

Демченко додав, що список категорії, яким згідно з Правилами перетинання кордону громадянами України дозволено виїзд з України, наразі не змінилися.

Нагадуємо, хто з чоловіків може виїхати за кордон у листопаді. Таке право мають:

особи з інвалідністю – чоловіки з підтвердженою інвалідністю будь-якої групи;

чоловіки, що самостійно виховують дітей – ті, хто має дитину до 18 років або виховує дитину з інвалідністю;

багатодітні батьки – чоловіки, які мають трьох або більше неповнолітніх дітей;

ті, хто супроводжує осіб з інвалідністю – чоловіки, що доглядають за близькими родичами з інвалідністю І або ІІ групи, або супроводжують їх за кордон;

батьки, чиї діти мають інвалідність або тяжкі захворювання – за наявності відповідних документів;

опікуни людей з інвалідністю, визнаних судом недієздатними;

чоловіки, зняті з військового обліку за станом здоров’я – за підтвердженням медичних установ;

чоловіки, чиї близькі родичі загинули на війні або зникли безвісти – за наявності документів, що підтверджують родинні звʼязки: близькі родичі яких (дружина, син, донька, батько, матір, рідні брати чи сестри тощо) загинули або зникли безвісти під час проведення АТО чи при стримуванні збройної агресії проти України під час дії воєнного стану.

чоловіки-військовослужбовці, що їдуть на лікування внаслідок поранень на війні – за наявності висновку про необхідність направлення на лікування та листа Міністерства охорони здоровʼя;

чоловіки, що постійно проживають за кордоном – за наявності штампа про оформлення виїзду за кордон на постійне місце проживання (у разі, якщо виїжджають вперше) або штампу про оформлення виїзду за кордон на постійне місце проживання та відмітки або довідки про перебування особи на постійному консульському обліку у закордонній дипломатичній установі України.

Варто зазначити, що робоча віза не є підтвердженням постійного проживання за кордоном.

Раніше "Телеграф" писав, які послуги не можна отримати без військового квитка. Зокрема без військово-облікового документа не беруть на роботу.