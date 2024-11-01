Что изменится с 1 ноября для мужчин, которые планируюь выехать за границу

Пограничники могут не выпустить, если данные не обновлены

Несмотря на военное положение и запрет военнообязанным гражданам выезжать из Украины, некоторые категории мужчин могут пересечь границу. Для этого им нужен не только загранпаспорт.

Чтобы уехать за границу, мужчина должен иметь при себе военно-учетный документ. Об этом рассказал спикер ГНСУ, полковник Андрей Демченко в комментарии для NV.

Он отмечает, что военный документ, который будут пограничники просить во время пересечения границы, может быть как бумажным, так и в электронной форме. Отсутствие документа станет основанием отказа в выезде из Украины.

При этом гражданин должен быть уверен, что его военно-учетные данные обновлены и актуальны. Если в Едином государственном реестре призывников и резервистов указано, что лицо находится в розыске ТЦК, пограничники могут вызвать на место полицию для задержания.

Спикер ГНСУ подчеркнул, что мужчины, имеющие отсрочку от призыва или исключенные из военного учета по состоянию здоровья, могут пересекать границу при наличии соответствующих отметок в военно-учетном документе.

Демченко добавил, что список категории, которым согласно Правилам пересечения границы гражданами Украины разрешен выезд из Украины, пока не изменились.

Напоминаем, кто из мужчин может уехать за границу в ноябре. Такое право имеют:

лица с инвалидностью – мужчины с подтвержденной инвалидностью любой группы;

мужчины, самостоятельно воспитывающие детей – те, кто имеет ребенка до 18 лет или воспитывает ребенка с инвалидностью;

многодетные родители – мужчины, имеющие троих или более несовершеннолетних детей;

сопровождающие лиц с инвалидностью – мужчины, которые ухаживают за близкими родственниками с инвалидностью I или II группы, или сопровождают их за границу;

родители, чьи дети имеют инвалидность или тяжелые заболевания – при наличии соответствующих документов;

опекуны людей с инвалидностью, признанных судом недееспособными;

мужчины, снятые с военного учета по состоянию здоровья – подтверждением медицинских учреждений;

мужчины, чьи близкие родственники погибли на войне или пропали без вести – при наличии документов, подтверждающих родственные связи: близкие родственники которых (жена, сын, дочь, отец, мать, родные братья или сестры и т.д.) погибли или пропали без вести во время проведения АТО или при сдерживании вооруженной агрессии против Украины во время действия военного положения.

мужчины-военнослужащие, которые едут на лечение в результате ранений на войне – при наличии вывода о необходимости направления на лечение и письма Министерства здравоохранения;

мужчины, постоянно проживающие за границей – при наличии штампа об оформлении выезда за границу на постоянное место жительства (в случае, если выезжают впервые) или штампа об оформлении выезда за границу на постоянное место жительства и отметки или справки о пребывании лица на постоянном консульском учете в зарубежном дипломатическом учреждении Украины.

Следует отметить, что рабочая виза не является подтверждением постоянного проживания за границей.

Ранее "Телеграф" писал, какие услуги нельзя получить без военного билета. В частности, без военно-учетного документа не берут на работу.