Чи може чоловік з тимчасовою відстрочкою виїжджати за кордон

Після операції чоловіку дають час на реабілітацію

Під час воєнного стану військовозобов'язані чоловіки віком від 18 до 60 років не можуть перетинати державний кордон. Однак є категорії громадян, які можуть покинути межі України.

Зокрема це стосується осіб, які мають статус "тимчасово непридатний". Про це написали фахівці на порталі "Юристи.UA".

Згідно зі статтею 23 Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію", військовозобов’язані, які потребують хірургічного втручання, можуть отримати відстрочку на кілька місяців для операції та подальшої реабілітації. Протягом цього часу вони мають право на виїзд за кордон.

Адвокат Юрій Айвазян зазначив, що право на виїзд мають особи, які визнані тимчасово непридатними до військової служби строком від 6 до 12 місяців. Це підтверджується відповідними медичними документами, а дозвіл на виїзд за межі України регулюється пунктом 2-6 Правил перетину кордону громадянами України.

Зазначимо, що під час визначення ступеня придатності до служби військово-лікарська комісія враховує тривалість часу після проведення операції, а також медичні рекомендації щодо необхідної реабілітації. Це дає можливість громадянам, які перебувають у процесі лікування або відновлення, отримати законну відстрочку від мобілізації та час для відновлення здоров'я.

Нагадуємо, хто з чоловіків може законно перетинати державний кордон. Таке право мають:

особи, заброньовані на період мобілізації (у відрядження);

люди, яких визнали непридатним до служби за станом здоров'я;

батьки трьох і більше дітей віком до 18 років;

особи, які самостійно виховують дитину;

чоловіки, які мають дитину віком до 18 років і дружина, яких проходить військову службу.

Також є особливі категорії українців, які можуть виїжджати за кордон:

особи з інвалідністю;

особи, які супроводжує осіб з інвалідністю або дітей з інвалідністю;

доглядальники чи опікуни, які супроводжують хворого на лікування за кордон;

водії, що здійснюють перевезення медичних вантажів, гуманітарної допомоги або здійснюють міжнародні перевезення вантажів та пасажирів;

працівники залізничного транспорту, морської та авіаційної галузей.

Особам, які планують виїхати за кордон, рекомендується попередньо перевірити свої дані у ТЦК та СП та переконатися, що всі необхідні відомості внесені у військово-обліковий документ.

Раніше "Телеграф" писав, які документи потрібні чоловіку для виїзду за кордон під час воєнного стану. Категорії чоловіків, які можуть покинути країну.