Які послуги не можна отримати без військового квитка

Абітурієнтам можуть відмовити у вступі

В умовах воєнного стану військовозобов'язані громадяни повинні мати при собі військово-облікові документи. Згідно з новими вимогами, без військового квитка або тимчасового посвідчення українцям недоступні деякі послуги.

Зокрема без військово-облікового документа не беруть на роботу. Про це пише портал Новини.Live.

Так, без військового квитка чи приписного посвідчення не можна:

вступи до закладів освіти;

працевлаштуватися;

встановити інвалідність.

Наразі без військово-облікового документа не можна перетнути кордон. Якщо чоловік виключений з військового обліку, він має пред'явити довідку про виключення.

Нагадуємо, що для реєстрації шлюбу військовий квиток не є обов'язковим документом. Для молодят достатньо мати лише паспорти громадян України.

Однак, у консульських установах за кордоном можуть вимагати оновлення військово-облікових даних , але у РАЦСах на території України таких вимог немає.

Також не потрібен військово-обліковий документ для реєстрації авто. Порядок надання послуг у сервісних центрах МВС залишається незмінним, а водії можуть і надалі обмінювати посвідчення водія або реєструвати свої транспортні засоби без військового квитка.

Тобто чоловікам призовного віку не потрібно пред’являти військово-обліковий документ для отримання послуг у сервісних центрах . Оформлення автомобільних документів можливе без додаткових вимог, пов’язаних із мобілізацією.

Раніше "Телеграф" писав, чи потрібно повідомляти ТЦК про купівлю нерухомості. Якщо змінили місце проживання, то зобов'язані сповістити про це військкомат.