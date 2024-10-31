Які послуги не можна отримати без військового квитка
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Абітурієнтам можуть відмовити у вступі
В умовах воєнного стану військовозобов'язані громадяни повинні мати при собі військово-облікові документи. Згідно з новими вимогами, без військового квитка або тимчасового посвідчення українцям недоступні деякі послуги.
Зокрема без військово-облікового документа не беруть на роботу. Про це пише портал Новини.Live.
Так, без військового квитка чи приписного посвідчення не можна:
- вступи до закладів освіти;
- працевлаштуватися;
- встановити інвалідність.
Наразі без військово-облікового документа не можна перетнути кордон. Якщо чоловік виключений з військового обліку, він має пред'явити довідку про виключення.
Нагадуємо, що для реєстрації шлюбу військовий квиток не є обов'язковим документом. Для молодят достатньо мати лише паспорти громадян України.
Однак, у консульських установах за кордоном можуть вимагати оновлення військово-облікових даних, але у РАЦСах на території України таких вимог немає.
Також не потрібен військово-обліковий документ для реєстрації авто. Порядок надання послуг у сервісних центрах МВС залишається незмінним, а водії можуть і надалі обмінювати посвідчення водія або реєструвати свої транспортні засоби без військового квитка.
Тобто чоловікам призовного віку не потрібно пред’являти військово-обліковий документ для отримання послуг у сервісних центрах. Оформлення автомобільних документів можливе без додаткових вимог, пов’язаних із мобілізацією.
Раніше "Телеграф" писав, чи потрібно повідомляти ТЦК про купівлю нерухомості. Якщо змінили місце проживання, то зобов'язані сповістити про це військкомат.