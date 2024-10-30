Що загрожує чоловікам, які не стали на військовий облік

Стати на облік у новому ТЦК потрібно протягом тижня

В Україні чоловіки призовного віку мають стояти на військовому обліку. За порушення цієї вимоги передбачена адміністративна відповідальність.

Громадяни, які не стали на облік у визначений термін або взагалі уникали постановки на облік, можуть отримати штраф. Кодекс України про адміністративні правопорушення, а саме стаття 210 розмір покарання.

Штрафи коливаються в межах:

у мирний час – від 3,4 до 5,1 тисячі грн;

в особливий період (зокрема воєнний стан) – від 17 до 25,5 тисячі грн.

Зазначимо, якщо громадянин вирішив змінити місце проживання, він зобов'язаний не раніше ніж за три дні до вибуття знятися із зазначеного обліку та в семиденний строк стати на військовий облік в іншому ТЦК за новим місцем проживання. Для постановки на військовий облік треба особисто прибути до військкомату.

Відповідальність за порушення закону про оборону та мобілізацію – за статтею 210-1 КУпАП порушення законодавства про оборону, мобілізацію та мобілізаційну підготовку карається:

у мирний час — штрафом від 5,1 до 8,5 тисячі гривень;

в особливий період під час воєнного стану) — штрафом від 17 до 25,5 тисячі гривень.

Військовозобов’язаний чоловік має з'явитися до ТЦК, якщо він:

не має права на відстрочку;

пройшов військово-лікарську комісію;

був визнаний придатним до служби;

отримав "бойову повістку".

Якщо ж чоловік не з'явився до ТЦК по "бойовій повістці", він може бути засуджений до позбавлення волі на строк від 3 до 5 років. Покарання може бути замінене випробувальним терміном, тривалість якого встановлюється судом, найчастіше від одного до двох років, але в деяких випадках — від 1 до 3 років.

Нагадуємо, що для постановки на облік у військкоматі громадянин має надати:

документ, що посвідчує особу. Зазвичай це паспорт громадянина України;

громадянина України; індивідуальний податковий номер, тобто РНОКПП;

тобто РНОКПП; військово-облікові документи (якщо він є). До цього переліку документів можна віднести військовий квиток або посвідчення про приписку;

або свідоцтво про народження;

документи про поточний сімейний стан та наявність дітей. Якщо громадянин зареєстрував офіційний шлюб та має дітей, то для його взяття на військовий облік може знадобиться копія свідоцтва про шлюб та копія свідоцтва про народження дітей тощо;

Якщо громадянин зареєстрував офіційний шлюб та має дітей, то для його взяття на військовий облік може знадобиться копія свідоцтва про шлюб та копія свідоцтва про народження дітей тощо; документи про освіту. Вони необхідні для розуміння, який рівень освіти має громадянин (наприклад, загальна середня освіта — особа закінчила загальноосвітній навчальний заклад I-III ступенів, вища освіта — отримання освітнього ступеня бакалавр чи магістр).

Також разом з документами потрібно подати автобіографію та 2 фотокартки 3x4.

Якщо громадянин перебуває на обліку внутрішньо переміщених осіб, йому знадобиться довідка ВПО.

Раніше "Телеграф" писав, як стати на військовий облік дистанційно. Певна категорія чоловіків може не звертатися особисто в ТЦК.