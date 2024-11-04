Тюремні строки за дрова: у Раді пояснили, кому може загрожувати відповідальність

Документ ще не набрав чинності

Ухвалений Верховною Радою закон, який передбачає посилення кримінального покарання для осіб, які зберігають великі обсяги деревини невстановленого походження, направлений на боротьбу з "чорним лісорубами". Він не орієнтований проти пересічних громадян.

Про це в ексклюзивному коментарі "Телеграфу" розповіла співавторка відповідного законопроєкту народна депутатка, член Комітету ВР з питань правоохоронної діяльності Юлія Яцик. За її словами, цей законопроєкт було зареєстровано ще у вересні 2023 року.

"Це приблизно збігається з закінченням роботи тимчасової слідчої комісії, яка інспектувала використання зелених насаджень. Його автором є Максим Павлюк з правоохоронного комітету. Я виступаю просто співавтором. Тому більшість ініціатив було напрацьовано саме ним", — повідомила Яцик.

Вона наголосила, що ухваленим документом передбачена відповідальність за зберігання без документів дров в об'ємі близько 20 кубічних метрів. За словами нардепки, це приблизно 4 вантажних автомобілі марки "ЗІЛ".

Яцик підкреслила, що цей закон спрямований проти "чорних лісорубів", які займаються незаконною порубкою лісу та продажем дров без будь-яких документів. Вона пояснила, що лісогосподарські підприємства, які проводять санітарну порубку лісу, маркують дрова спеціальними бирками, з яких можна дізнатися про походження та класифікацію деревини.

"Що стосується покарання пересічних громадян за вирубування дерев на власних ділянках… За вирубування дерев в лісосмугах, паркових зонах, лісах і таке інше пересічні громадяни несуть відповідальність ще за законодавством, яке діяло на момент існування СРСР, за Кримінальним кодексом 1960 року. У 2012 році цей кодекс було змінено, але стаття залишилася — була 186, а зараз 246. Але це не стосується вирубування дерев на власних земельних ділянках. Ця відповідальність була, її було посилено цим законом", — сказала нардепка.

Яцик пояснила, що попередній закон був недосконалим, оскільки з 2020 року було внесено багато змін, які стосувалися лісового господарства. За її словами, ухвалений ВР закон був покликаний підтягнути визначення у кримінальному законодавстві під ці зміни.

Нардепка розповіла, що домашня порубка дерев не підпадатиме під кваліфікацію, за яку передбачена відповідальність. Вона пояснила, що у випадку виявлення зберігання деревини в об'ємі понад 20 кубометрів, яка підпадає під кваліфікацію "дрова" (деревина довжиною від 2 до 4 метрів з діаметром від 5 сантиметрів для промислових потреб, 1-2 метри з діаметром від 2 сантиметрів для побутових), і вона була здобута злочинним шляхом, то поліція зможе вносити відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань (ЄРДР).

"Це точно не орієнтовано на якусь там бабцю, дідуся чи пересічного громадянина. Це орієнтовано саме на "чорних лісорубів", — підкреслила Яцик.

Вона також пояснила, що українцям не потрібно буде додатково легалізовувати вже наявні дрова. Яцик нагадала, що закон не має зворотної дії у часі.

Нардепка зазначила, що цей закон набуде чинності після підписання президентом. За її словами, глава держави може не підписувати його роками.

Яцик підкреслила, що українців обурило ухвалення цього закону. Водночас вона зазначила, що саме через ухвалення таких документів відбувається державне регулювання.

"Але це відносини суспільства і держави. Вони повинні бути регламентовані. Загравання з електоратом роздачею тисяч — теж така соб ганебна історія", — підкреслила нардепка.

Нагадаємо, Верховна Рада проголосувала за законопроєкт, який передбачає посилення кримінального покарання для осіб, які зберігають великі обсяги деревини невстановленого походження. Документ передбачає великі штрафи та навіть ув’язнення.

Через це тепер можуть підскочити ціни на дрова. А це означає, що громадяни можуть зацікавити альтернативні джерела твердого палива.