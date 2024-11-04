Політики не мають права впливати на ротації: в ЗСУ розкритикували заяви Безуглої

Артилерист, або офіцер-психолог не здатні бути штурмовиками, або піхотинцями взагалі

Політики або депутати не мають жодного права впливати на ротації або перерозподіл особового складу в рамках Збройних сил України. Зараз в ЗСУ існує нестача особового складу, але це ніхто не приховує – саме з цієї причини відбувається перерозподіл та відрядження військовослужбовців, але відповідно до потреб та посад.

Про це повідомив голова Ради резервістів Сухопутних військ Збройних сил України Іван Тимочко в ефірі телеканалу "Київ24". Так він прокоментував заяви народного депутата Мар'яни Безуглої щодо масового переведення військових з інших підрозділів у піхоту.

"Політики та депутати не мають права впливати на ротації та перерозподіл особового складу. Жоден генерал не впливає на призначення та переміщення депутатів, їхніх помічників і т.д. І коли депутати намагаються маніпулювати цифрами та ситуацією, це призводить до того, про що ми говоримо", – сказав він.

Тимочко також запевнив, що на посаду стрільця або лікаря ніколи не призначать непрофільного спеціаліста. Артилерист, або офіцер-психолог не здатні бути штурмовиками, або піхотинцями взагалі.

"Так, є виклики, коли доводиться залучати й бійців артилерійських підрозділів, і танкових. Це більше пов'язано не з підрозділами самих розрахунків, а з бійцями, які є в структурі дивізіонів чи тих самих артилерійських батарей", — додав він.

Раніше "Телеграф" розповідав, що Безуглій довіряє багато військових, проте політолог Володимир Фесенко назвав її "інформаційною бомбою". Також "Телеграф" раніше писав, що військові пояснили, чому "наїзди" Безуглої на головкомів ЗСУ не змінять армію.